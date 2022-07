OLIE & GAS SUMMIT GOED INITIATIEF, MAAR NET TE VROEG

Afgelopen week werd de Suriname Energy, Oil and Gas Summit & Exhibition (SEOGS) in ons land gehouden. Dit was 2e editie van de SEOGS en hebben verschillende bedrijven uit verschillende sectoren de gelegenheid gekregen hun diensten/producten aan te bieden. Ruim 120 bedrijven en 600 deelnemers waren onderdeel van deze beurs met als thema “Suriname Open for Business”. Toch was het duidelijk, dat sommige grote spelers niet aanwezig waren op deze beurs, omdat zij van mening zijn, dat het nog te vroeg is om zo een groot evenement te organiseren. Daarbij bedoelen zij, dat Staatsolie nog geen Final Investment decission heeft ontvangen van de grote oliemaatschappijen. Pas na deze commitment zou het voor Suriname kies zijn zo een grote beurs te organiseren. Dat ter zijde, zijn er wel positieve ontwikkelingen geweest met betrekking tot deze beurs, want het was een goede plek om te netwerken en nieuwe potentiele partners te ontmoeten. Als we zo doorgaan, kunnen wij als land wel een goed voorbeeld geven, van hoe je op een professionele manier producten en diensten kan aanbieden, daarbij ook leren van concurrenten en daarvan partnerschappen creëren. Om daar een goed voorbeeld van te geven, was de minister van Energy & Energy Industries van Trinidad, Stuart Young, zeer verbaal op deze summit en plaatste zaken goed in perspectief voor alle landen in de regio. Hij stelde, dat we door de ontwikkelde wereld allerlei aangelegenheden worden voorgehouden, om onze grondstoffen te ontwikkelen. De ontwikkelde rijke wereld wil volgens Young ons zaken voorhouden op een bepaalde manier, zoals hoe zij het deden met hun koloniën en ons instrueren, hoe wij onze Hydro-carbon grondstoffen moeten ontwikkelen. Vervolgens sprak hij met president Santokhi en haalde daarbij aan, dat zijn regering serieus zal kijken naar hoe de samenwerking tussen beide landen kan worden geintensiveerd op diverse gebieden. De olie- en gasindustrie is volgens Young een van de belangrijke domeinen om een partnerschap, aan te gaan. Hij is voorts van mening, dat Suriname en Guyana genoeg geluk hebben om deze grondstoffen te vinden, en in de regio is er meer dan genoeg potentie meer hydro-carbon grondstoffen, te vinden. Daarom moeten wij volgens Young samenwerken als Caricom, zodat Guyana en Suriname verder kunnen groeien. Trinidad wil hiermee samenwerkingen stimuleren in de regio en op Caricom-niveau moet dit ook uitgebreid besproken worden.

De boodschap is dat Trinidad bereid is om zich te committeren, zodat de landen zoals Suriname en Guyana zekerheden kunnen hebben om op een veilige manier, de transitie te maken voor de hydro-carbon grondstoffenindustrie. Voor Suriname is dit aanbod zeer aantrekkelijk, want Trinidad en Tobago is de grootste producent van olie en gas in het Caribisch gebied. Deze natuurlijke hulpbronnen zijn goed voor ongeveer 40% van het bbp en 80% van de export van het Cari-bische eiland. De recente groei is aangewakkerd door investeringen in vloeibaar aardgas. Het land heeft een transitie ondergaan, van een op olie naar een op aardgas, gebaseerde economie. Daarom kan Suriname veel leren uit de ervaringen van landen zoals Trinidad. Er zullen naar aanleiding van de SEOGS meer aanbiedingen, en samenwerkingen ontstaan en wij van Keerpunt hopen alleen maar dat het een positief effect zal hebben op onze economie. We hebben 100 jaar lang bauxiet gehad, we exporteren tot nu toe goud en hout maar tot nu toe ligt meer dan 50% van de Surinaamse bevolking onder de armoedegrens. Indien de regering echt hoopt op een 2de termijn, moet zij wel haar strepen verdienen, met goede deals en voordelen uit de oliesector. De bevolking wil zien wat de voordelen zijn, zij wil de verlichting zichtbaar voelen en niet alleen sprookjes horen over zesbaanswegen en geweldige bruggenbouw, terwijl benzine en levensmiddelen maandelijks in prijs toenemen.