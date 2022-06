Santokhi: ‘Niet verantwoord BTW nu door te voeren’

Randvoorwaarden niet in kannen en kruiken

President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren tijdens een reguliere regeringstop persconferentie, dat het nu niet verantwoord is de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), per juli 2022, in te voeren. De regering heeft volgens Santokhi in dat kader, besloten de BTW uit te stellen naar 1 juli 2023. Ofschoon Santokhi stelt, dat het niet verantwoord is de BTW momenteel door te voeren, zegt hij anderzijds dat deze beslissing consequenties heeft voor de versterkking van de hulpgelden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Santokhi verklaart, dat er na de tweede evaluatie met het IMF zou worden besloten, of er gelden zouden worden vrijgemaakt. Echter zal Suriname volgens Santokhi na de positieve evaluatie in september, geld overgemaakt krijgen van het IMF. Er is nu nog geen geld overgemaakt, omdat de BTW niet meer wordt doorgevoerd per 1 juli. Met het IMF was overeengekomen, dat er pas na een tweede positieve evaluatie, gelden zouden worden overgemaakt.

‘’De tweede evaluatie zou in juni plaatsvinden, echter zijn er issues ontstaan bij de beoordeling van juni‘’, zegt het staatshoofd. Hierdoor is het evaluatiemoment verschoven naar september. ‘’We hebben ons huiswerk voor het invoeren van de BTW gemaakt, de tijdlijn is ook uitgestippeld. Maar de vraag is ‘wie wist dat er een oorlog in deze periode zou zijn?’ Vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne, zijn goederen volgens Santokhi duurder geworden. Santokhi zegt, dat de gevolgen hiervan tot in Suriname merkbaar zijn. Na al deze zaken op een rij te hebben gezet, zegt hij dat het niet verantwoord is de BTW dit jaar nog door te voeren.

‘’Los van het feit dat je voor de BTW uitvoering nog tal van randvoorwaarden in orde moet maken, is het niet verantwoord.‘’

In dit kader heeft de regering volgens Santokhi besloten een andere tijdlijn uit te zetten met het IMF.

Na een gezamenlijke evaluatie, zal volgens Santokhi, ongeveer US-dollar 125 miljoen in één keer worden overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. ‘’Nu wil het IMF weten, hoe we het gat dat is ontstaan, tot 31 december 2022 zullen dichten. We zijn bezig met andere maatregelen, één daarvan is de omzetbelasting. Deze wordt niet altijd overgedragen aan de Belastingen. Maar we zullen daar nu agressiever achter aan zitten, zodat die inkomsten uit de omzetbelasting binnen komen‘’, stelde Santokhi.

De omzetbelasting komt nu op de plaats van de BTW. De minister van Financiën heeft meegedeeld, dat de regering intussen wat reserves heeft opgebouwd door besparing en prudent beleid, dus zijn er mogelijkheden om met die besparing het gat te kunnen dichten. Er zullen volgens Santokhi twee evaluatie momenten zijn in september.

door Orsilia Dinge