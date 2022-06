WEDEROM OPENBARE AANBESTEDING VOOR POLITIEVOERTUIGEN

De Staat Suriname heeft in juni 2019, een bedrag van USD 10.000.000 geleend bij de Republic Bank voor de aankoop van voertuigen en wel op het conto van het ministerie van OWT&C. In december 2019 kreeg het Korps Politie Suriname (KPS), 75 compleet nieuwe Musso pick-ups van de fabrikant SsangYong en 80 motorfietsen van het merk Yamaha. Voor de aankoop van politievoertuigen van het merk SsangYong en wel het model Musso, bij Rudisa Motor Company en Rudisa Heavy Equipment, werd er nooit een openbare aanbesteding gehouden. Naar verluidt, waren er toen twee resoluties bekend voor 22 voertuigen, ter waarde van USD 605.000 en nog een ander voor 22 voertuigen, ter waarde van USD 844.000. Afgelopen week heeft de waarnemend korpschef van het KPS, bekendgemaakt dat er openbare aanbestedingen gehouden zullen worden voor de levering van ICT apparatuur en A1- Conditievoertuigen. Het is dus weer zover om een nieuwe bezending voertuigen aan te schaffen voor onze ‘beste kameraad’, want de Musso’s zijn inmiddels grotendeels kapotgereden.

Voor de verkiezingen had Krishna Mathoera, de huidige minister van Defensie, reeds gezegd, dat er sprake was van corruptie en vriendjespolitiek wanneer het gaat om de aanschaf van dienstvoertuigen. Zij had het toen over de aanschaf van de welbekende Musso pick-ups en zij had ook een brief gericht aan de Rekenkamer, de CLAD en de procureur-generaal voor een onderzoek. Vanaf het moment dat het bekend werd welke pick-ups zouden worden aangeschaft, had Keerpunt gewaarschuwd voor de miskoop. Rudisa leverde four-wheel drive, 6 cilinder voertuigen met een gasoline motor. Wij waren en zijn van mening, dat omdat deze voertuigen een benzinemotor hebben, hun brandstofverbruik hoger is. Gezien het feit dat de politievoertuigen constant ingezet moeten worden, was het geen goede beslissing om dit soort brandstofslurpers aan te schaffen voor het korps. De politieambtenaren klagen sinds de auto’s in gebruik werden genomen, dat zij elke dag moeten bijtanken, waardoor dit ook zeer kostenverhogend werkt voor de staat.

Wij van Keerpunt, krijgen voorgeschoteld, dat er altijd een tekort is geweest aan politievoertuigen en dat het waarschijnlijk nooit is opgeheven. Maar wat wij weigeren te snappen, is het feit dat politieposten zonder voertuig zitten en dat de politie niet in staat is haar werkzaamheden juist uit te voeren.

Dit terwijl er door elke regering steeds een enorme aanbesteding is gedaan voor de aanschaf van voertuigen. Wij zien dan binnen een paar maanden dat deze voertuigen als wrak liggen bij de verschillende politieposten. Zo gaat het er steeds weer aan toe en elke regering blijft maar kopen.

Waar gaan al deze middelen naartoe? Is het niet de politie die een heleboel stuk heeft gereden en die continu klaagt, dat de regering niet naar haar omkijkt, maar wel staatsmiddelen misbruikt om eten te gaan kopen of zwaailichten aanzet om langs een file te komen.

Wij denken dat deze gasten van mening zijn, dat elke regering auto’s dient aan te schaffen, want dit gebeurde onder andere ministers van de vorige regering en nu worden er wederom gelden vrijgemaakt Het is niet zo moeilijk om na te gaan, wat reeds eerder is aangeschaft en wat vervangen dient te worden. Er moet een regeling komen, waarbij om de zoveel jaar er aanbestedingen voor materieel worden gehouden.

We kunnen niet aldoor middelen blijven besteden aan hetzelfde, terwijl men eigenlijk en terecht verwacht dat schoeisel en kleding in orde moeten worden gemaakt. Waar moeten de gelden vandaan komen? Het is steeds weer het volk dat door middel van belastingafdrachten, daarvoor moet betalen en dan ook nog onheus wordt behandeld door deze zelfde ambtenaren. Waarom kunnen andere overheidsinstanties hun voertuigen jaren houden, maar gaat het steeds mis bij het KPS? Dan ligt het wel aan een verkeerde mentaliteit bij de politie, waarbij ze daar denken: A no mi abi a wagi, dus a kan broko. Dit is ook te merken aan het rijgedrag in het verkeer.