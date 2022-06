Op dit moment geen denguegevallen in Suriname

‘We moeten altijd alert zijn’

Volgens Braziliaanse gezondheidsautoriteiten zijn er veel infecties van dengue in verschillende regio’s van Brazilië geconstateerd. Voor dit jaar alleen heeft Brazilië meer gevallen van dengue waargenomen dan het afgelopen jaar met een gestage toename in de afgelopen weken. Op de vraag of wij ons zorgen moeten maken in Suriname, zegt Stephanie Cheuk-Alam, hoofd Milieu-inspectie, tegen de krant, dat op dit moment er geen denguegevallen in Suriname zijn. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, zegt dat hoewel er geen meldingen van dengue zijn, wij altijd alert moeten zijn, vooral met de overstromingen in het binnenland en nu ook in Paramaribo. Ook de cijfers moeten in de gaten gehouden worden. “We moeten de samenleving op alle preventieve maatregelen wijzen”, zegt Gajadhar Sukul.

Het voorkomen van broedplaatsen zal volgens de directeur, nu even moeilijk zijn vanwege de wateroverlast, maar mensen moeten zoveel mogelijk voorkomen dat ze gestoken worden door muskieten.

De denguemuskiet is vooral in de ochtend- en avonduren actief. ‘’Indien het zover komt dat mensen toch ziek worden, moeten ze goed en gezond eten en vooral genoeg water drinken’’, zegt Gajadhur Sukul. De ernstige toename van muskieten wordt volgens Braziliaanse onderzoekers veroorzaakt door de zware regens van de afgelopen tijd. Te midden hiervan is het volgens medisch deskundigen noodzakelijk, aandacht te besteden aan de belangrijkste symptomen van dengue, die in sommige gevallen vergelijkbaar kunnen zijn met die van Covid-19 of griep.

“Voor veel mensen zijn de symptomen van dengue niet merkbaar. Voor anderen kunnen ze mild en soms zelfs ernstiger zijn, zoals ontstane bloedingen of shock. Het verschil is dat op de derde of vierde dag van de infectie, de persoon problemen in de bloedcirculatie krijgt, waardoor het hart het vermogen verliest de benodigde hoeveelheid te pompen om zo verschillende organen van het lichaam te voeden.

Daarenboven kan dengue ook voor ernstige uitdroging zorgen”, aldus de Braziliaanse media. Over het algemeen zijn de symptomen van dengue gevarieerd en kunnen de volgende verschijnselen worden waargenomen: allergie-achtige rode vlekken, spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in de oogkassen, koorts (hoger dan 38,5°C), geen eetlust en buikpijn.

De Braziliaanse infectioloog Bernardo de Almeida, waarschuwt dat de symptomen vaak mild zijn en vanzelf overgaan. Het grote probleem met dengue is dat wanneer het virus zich verspreidt en dus veel mensen worden getroffen, de frequentie van ernstige aandoeningen aanzienlijk kan zijn. Als iemand voor de tweede keer dengue krijgt, kan de ziekte zich volgens De Almeida, ontwikkelen tot het hemorragische type of zelfs ernstiger, maar dit is niet altijd het geval.

door Priscilla Kia