AK-stadion wordt opvangcentrum voor dak- en thuislozen Waterkant

Het André Kamperveen (AK)-stadion wordt volgens Ricardo Bhola, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, binnenkort getransformeerd tot een tijdelijk opvangcentrum voor dak- en thuislozen die momenteel vertoeven bij de Waterkant. Bhola maakte dit gisteren bekend in het radioprogramma ABC Aktueel. De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft al toestemming verleend om de dak- en thuislozen in het stadion onder te brengen. De zwerversproblematiek aan de Waterkant speelt al geruime tijd. Eerder dit jaar had Bhola personen, instellingen en donateurs, verboden om voedsel uit te delen aan de Waterkant, omdat op die manier de overlast blijft bestaan. Later trok Bhola op verzoek van diverse instellingen het verbod in. De instellingen gaven aan, dat er geen andere geschikt plek was aangewezen.

‘’Ik ben al twee jaar bezig deze problematiek te bestuderen om te kijken naar rationale oplossingen die voor iedereen werkbaar zal zijn. We hebben met belanghebbenden gesproken en alle meningen op een rijtje gezet”, aldus Bhola. In samenspraak met de mensen en organisaties die de dak- en thuislozen van voedsel en kleding voorzien, is ervoor gekozen de dak- en thuislozen tijdelijk in het AK-stadion onder te brengen. ‘’Het stadion staat er zomaar bij, dus zullen we het voorlopig in gebruik nemen. Het is een vrij grote omgeving, groot genoeg om de mensen van alles te voorzien. We zullen gaandeweg bestuderen hoe we gaan richting een tweede fase.‘’

Het plan dat volgens Bhola uitgevoerd moet worden, is in twee fases opgedeeld. ‘’Het eerste deel houdt in de dak- en thuislozen weg te krijgen bij de Waterkant.

Het tweede deel is dat de dagopvangcentra gerehabiliteerd worden, zodat de dak- en thuislozen daar kunnen worden ondergebracht.’’ Bhola geeft aan dat er een dagopvangcentrum op Latour is, maar er wordt ook gekeken naar andere locaties. ‘’De mensen met psychische problemen gaan naar het Psychiatrisch Centrum Suriname. Maar nu zitten er mensen met verschillende problemen aan de Waterkant. We gaan stapsgewijs het kaf van het koren scheiden‘’, aldus Bhola.

Een derde project dat resocialisatie en begeleiding inhoudt, is in de planning. ‘’De waarden en de normen zullen in die fase weer aangeleerd worden, zodat zij wederom aan het werk kunnen in verschillende sectoren.

Alle handen zijn nodig om de ontwikkeling die op ons afkomt, aan te pakken.‘’ Op korte termijn zal Bhola weer met belanghebbenden gesprekken voeren en zullen ze zich in het AK-Stadion oriënteren op de situatie. De Inter-American Development Bank (IDB) is bereid het project financieel te ondersteunen. Het directoraat Cultuur zal ook betrokken worden bij het uitvoeren van dit project. Bhola geeft aan dat de uitvoerders van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), ook aangedrongen hebben op een oplossing voor het probleem van de vele zwervers aan de Waterkant. ‘’PURP wil dat de Waterkant vrij wordt gemaakt, zodat zij in 2023 de plek kan gaan rehabiliteren. Daarmee heeft dit alles te maken‘’, aldus Bhola.