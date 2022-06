IMF: Economie Guyana goed hersteld door oliehausse

Een stafteam van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), geleid door Alina Carare en Meredith McIntyre, hield virtuele discussies van 18 mei tot 1 juni voor de Artikel IV-raadpleging van 2022 in Guyana. Het team had een ontmoeting met de Guyanese minister van Financiën, Ashni Singh, de minister van Parlementaire Zaken en Bestuur Gail Teixeira, gouverneur van de Centrale Bank Gobind Ganga, andere hoge functionarissen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, banken, de oppositiepartij, vakbonden en andere belanghebbenden, waaronder internationale ontwikkelingspartners van Guyana.

BBP

De Guyanese economie werd negatief beïnvloed door de pandemie en de overstromingen in 2021, maar is goed hersteld door de oliehausse en beleidsacties. Na de door pandemie veroorzaakte recessie en de vertraagde politieke overgang in 2020, herstelde de economische groei zich in 2021, met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) exclusief olie van 4,6 procent.

De oorlog in Oekraïne verergerde de inflatiedruk in 2022, voornamelijk als gevolg van hogere brandstof- en voedselprijzen, maar de regering nam maatregelen om de impact op kwetsbare huishoudens en de economie te verzachten. Hoewel het tekort op de lopende rekening in 2021 aanzienlijk opliep, deels als gevolg van de toegenomen kapitaalinvoer, verbeterde de deviezenreservepositie dankzij de nieuwe toewijzing van speciale trekkingsrechten (SDR).

Na een duidelijke verslechtering in 2020, bleef de begrotingssituatie in 2021 voldoende ondersteunend. Als reactie op de pandemie, herverdeelden de autoriteiten de uitgaven voor geldelijke subsidies en overdrachten en ‘opscheppende’ openbare investeringsprojecten, voornamelijk het verbeteren van wegennetwerken en het verstrekken van betaalbare huisvesting, en versoepelden de belastingdruk op de meest kwetsbaren. De overheidsschuld bedroeg eind 2021 42,9 procent van het bbp, een van de laagste in de regio.

Stabroek-blok

De vooruitzichten van Guyana op de middellange termijn zijn gunstiger dan ooit tevoren, met een toenemende olieproductie die het potentieel heeft om de economie van Guyana te transformeren. De olieproductie zal naar verwachting aanzienlijk toenemen met de ingebruikname van twee grote olievelden in het Stabroek-blok in 2022-26. De commercieel winbare aardoliereserves van Guyana worden geschat op ruim 11 miljard vaten, de op twee na grootste in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en een van de hoogste oliereserves per hoofd van de bevolking ter wereld. Dit zou Guyana kunnen helpen substantiële fiscale en externe buffers op te bouwen om schokken op te vangen en tegelijkertijd de lacunes in de infrastructuur en de menselijke ontwikkelingsbehoeften aan te pakken. Een grotere afhankelijkheid van olie-inkomsten zal de economie echter blootstellen aan volatiliteit in de wereldwijde olieprijzen. Een vertragende wereldeconomie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, kunnen ook een negatieve invloed hebben op de niet-olie-export. Aan de andere kant zouden hogere mondiale olieprijzen en extra gas- en olie-ontdekkingen de economische vooruitzichten van Guyana op lange termijn aanzienlijk kunnen verbeteren.

Het personeel staat volledig achter de doelstellingen van de autoriteiten om de economie te transformeren, ontwikkelingsbehoeften op een inclusieve manier aan te pakken en het economische welzijn van het land op lange termijn te beschermen. Het personeel steunt krachtig de inspanningen van de autoriteiten om de elektriciteitskosten te verlagen, de vervoersinfrastructuur te verbeteren, de economie te diversifiëren, de toegang tot en de kwaliteit van sociale diensten te verbeteren en meer in het algemeen vooruitgang te boeken in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het personeel looft de inspanningen van de autoriteiten die zijn beschreven in de ‘Low Carbon Development Strategy 2030’, om de bosdekking van het land te behouden en de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering aan te pakken door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen, terwijl ze de internationale markt voor koolstofkredieten betreden.

NRF

Het personeel verwelkomt de recente wijzigingen in de wet op het nationale middelenfonds. De recente wijzigingen aan de Natural Resource Fund (NRF) Act 2019 stellen duidelijke maxima voor opnames uit het Fonds voor begrotingsuitgaven en bevorderen de transparantie bij het beheer en het gebruik van olievoorraden. Het personeel prees de grondige herziening door de autoriteiten van de NRF-wet van 2019 alvorens wijzigingen aan te brengen, en de terughoudendheid bij het gebruik van olie-inkomsten voordat de wijzigingen werden aangenomen.

AML/CFT

Guyana heeft onlangs het AML/CFT-kader versterkt en het personeel beveelt verdere vooruitgang op dit gebied aan. Guyana is verwijderd van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en de zwarte lijsten voor het witwassen van geld van de Europese Commissie. Het versterkt het AMF/CFT-kader verder en zal tegen eind 2023 opnieuw wederzijds worden geëvalueerd. Evenzo is de National Risk Assessment voltooid en werkt de RvB aan haar aanbevelingen met de gevraagde ondersteuning van het Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC).

Het personeel is het met de autoriteiten eens dat wisselkoersstabiliteit momenteel het beste aansluit bij de behoeften van Guyana. Het gebruik van de wisselkoers als nominaal anker is momenteel passend, samen met de toegenomen inspanningen om de niet-olie-economie te diversifiëren en de binnenlandse financiële markten te verdiepen. De accumulatie van substantiële buffers in de NRF zal de speelruimte van Guyana versterken om een stabiele wisselkoers te handhaven. Op de middellange tot lange termijn, nu Guyana een grote olieproducent wordt, ondersteunt het personeel de doelstellingen van de autoriteiten om de financiële markten te verdiepen en adviseert het om het monetair beleidskader te herzien om ervoor te zorgen dat het goed aansluit bij de behoeften van de economie, inclusief het toestaan van de wisselkoers om schokken op te vangen en de flexibiliteit ervan te vergroten om het concurrentievermogen te behouden.

Het personeel looft de goede vooruitgang van de autoriteiten bij het versterken van Guyana’s anti-corruptiekader en fiscale transparantie en ondersteunt verdere vooruitgang. Verschillende pijlers van het anti-corruptiekader zijn recentelijk versterkt, waaronder de integriteits- en overheidsopdrachtencommissies (IC en PPC) en de National Procurement and Tender Administration Board (NPTAB). Auditrapporten van overheidsuitgaven, ook voor covid, worden gepubliceerd en hun aanbevelingen worden opgevolgd. Jaarlijks worden vermogensverklaringen van een groot aantal ambtenaren ingediend en aanbestedingen voor overheidsopdrachten live gestreamd. De autoriteiten hebben vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de aanbevelingen van de EITI-rapporten (Initiatief voor transparantie van de winningsindustrieën 2019 en 2021), voornamelijk wat betreft de verzoening met het fiscale regime. Er is ook enige vooruitgang geboekt met het delen van informatie en de publicatie van financiële overzichten van de winningsindustrieën, en de autoriteiten versterken de capaciteit om de resterende lacunes aan te pakken, onder meer bij de overgang naar elektronische openbaarmaking en adequate follow-up. Het Fonds staat klaar om te helpen bij de capaciteitsontwikkeling van de autoriteiten. Dit omvat de technische bijstand bij macro-economisch en fiscaal beheer, ontwikkeling van de infrastructuur voor de financiële markt en versterking van statistische capaciteiten.

Bron: imf.org