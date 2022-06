VES: ‘Bij de regering is het kwartje toch nog niet gevallen’

Leningen kunnen niet geboekt worden als verdiensten. De VES had op 20 oktober 2021 president Santokhi en minister Achaibersing in een 20 pagina’s commentaar reeds gewezen op deze ernstige dwaling. Als je de Totale Uitgaven plaatst naast de Totale Inkomsten (Directe + Indirecte Belastingen en Niet-Belasting Inkomsten) krijg je het Begrotingstekort. Dat Tekort kan je dekken door Leningen. Volgens de minister van Financiën was het nonsens, want ze hadden al harde afspraken dat het grootste deel van het Tekort zou worden gedekt door leningen. Leningen werden volgens Financiën, onder de versluierende term “Trekkingen”, gezien als verdiensten. In de Nota van Wijziging (NvW) is de regering gestopt met het boeken van de Leningen als verdiensten, maar in het Booklet “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” staat op pagina 18: dat het Begrotingstekort is teruggebracht naar 0,8%, terwijl het 7,4% is. De regering strooit zand in de ogen van het volk met deze grove misleiding.

“Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”: fictie of leugen?

Op 25 mei 2020 heeft de regering het Booklet “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” gepresenteerd over de resultaten van de regering in de periode 25 mei 2020 tot en met 25 mei 2022. In het document staat op pagina 18: “De hersteloperatie in de begroting is zo succesvol dat het Begrotingstekort van 18,1% in 2020 in 2022 al is teruggebracht naar 0,8%, dat is ruim binnen de norm van 3%”.

Dit is volstrekt niet waar en moet met stelligheid worden weerlegd. De VES heeft de regering Bouterse en nu de regering Santokhi meerdere keren gewezen op deze misvatting. In de Nota van Wijziging Begroting 2022 die door DNA is goedgekeurd, is het Begrotingstekort SRD 5.7 miljard. Dit is nog steeds economisch onverantwoord, gezien de reeds onbetaalbare hoogte van de nationale schuld.

Opvallend is dat het Begrotingstekort voor 2022 na een half jaar doorrekenen slechts met SRD 1.8 miljard kon worden verlaagd door SRD 1.6 miljard minder aan rente te betalen en schulden af te lossen. Daarbij blijkt dat ook voor 2022 de nieuwe leningen de aflossingen overtreffen. Het doorgaan met meer te lenen dan af te lossen maakt de schuldenberg alleen maar groter en niet kleiner. Het aanbod van de VES aan de Regering om samen met haar deskundigen met een stofkam door de Begroting te gaan is door de regering genegeerd. Het ontbreekt duidelijk aan politieke wil om te snijden in de overbodige uitgaven van de politieke- en ambtelijke top.

62% nog niet gerealiseerd

In tegenstelling tot het Booklet concludeert de VES dat na 22 maanden van het Regeerakkoord maar liefst 16 van de 26 activiteiten (62%) die volgens de regering prioriteit verdienden, nog steeds niet gerealiseerd zijn. De regering loopt dus erg ver achter op haar eigen Regeerakkoord. Aangezien het hier niet om onbelangrijke zaken gaat, is de verhoging van het prestatieniveau van groot belang.

Wijziging Grondwet en Kiesstelsel niet op basis van Koehandel

Een van de 26 prioriteitsactiviteiten in de Urgentiefase van het Regeerakkoord 2020-2025 om binnen de eerste 9 maanden te realiseren is: “Instelling Commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, herziening van de grondwet en het kiesstelsel. Het eindproduct zal in een referendum aan het Surinaamse volk worden voorgelegd”. Na meer dan 22 maanden heeft de regering zo een eenvoudige activiteit van het bemensen van een Commissie niet kunnen (of willen) uitvoeren. Reeds na 12 maanden had de VES publiekelijk aan de Regering gevraagd waarom dat nog niet is gerealiseerd, hetgeen zoals gebruikelijk niet is beantwoord. Verantwoording afleggen is voor de Regering kennelijk een moeilijke opgave aangezien nu zelfs na 22 maanden in het Jubileumboek: “Booklet 2 Jaar Regering Santokhi-Brunswijk” op dit punt letterlijk geen woord staat. Niet eens dat er een aanzet is gedaan of een reden is opgegeven waarom er vertraging is opgelopen. Ondertussen horen we politici over en weer praten over gesprekken c.q. onderhandelingen tussen politieke partijen over welke veranderingen wel of niet ondersteund worden. Wij adviseren dit niet in de achterkamertjes te bedisselen maar, conform de geest van het Regeerakkoord, een niet-partijpolitieke Commissie van deskundigen samen te stellen die de verbeteringen t.a.v. de manco’s in de Grondwet en Kiesregeling kunnen concipiëren voor de Regering, die het dan kan voorleggen aan de bevolking.