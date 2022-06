Meer regen voorspeld in Zuid-Florida

Slechts enkele dagen nadat regen en overstromingen Zuid-Florida overspoelden van wat nu de tropische storm Alex is, wordt meer noodweer verwacht. De voorspelling in Zuid-Florida en de Keys, is dat er vandaag 60% kans is op neerslag bij Broward County en in Miami-Dade 50%. In Miami werden bestuurders gewaarschuwd voor de toestand op de weg, aangezien veel auto’s vastzaten op ondergelopen straten. Mensen werden in Miami Beach gewaarschuwd dat dit een gevaarlijke en levensbedreigende situatie is en dat reizen onder deze omstandigheden, niet aanbevolen wordt.