Rekruten KPA nu officieel penitentiaire ambtenaar vierde klasse

Een deel van de afgestudeerde rekruten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) hebben op donderdag 26 mei zijn arbeidsovereenkomsten getekend. Dit vond plaats in een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Korpsleiding in de grote recreatiezaal van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI). De rekruten verklaarden tegenover de krant, dat het geheel in ieder geval niet rustig is verlopen, gezien zij niet helemaal tevreden zijn, omdat nog niet alles in kannen en kruiken is. Volgens de rekruten moeten zij nog hun diploma en cijferlijsten ontvangen. Ook de beëdiging tot BAVP’er moet nog geschieden, zodat ze kunnen worden voorzien van hun uitrusting. Echter zijn het zaken die volgens hen door de leiding van het KPA in orde moeten worden gemaakt. De rekruten stelden dat met hen aan tafel gezeten zal moeten worden om het nog ontbrekende te realiseren.

Met de ondertekening van de arbeidsovereenkomst zijn de rekruten thans Penitentiaire Ambtenaar 4e klasse, met alle bijbehorende privileges, waaronder verzekeringen, vakantiegelden en overuren. Bij de meeting hebben de waarnemend directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie, Patrick Campagne, de directeur van het CPI, P. Patjai en de voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS), Max Breinburg de PA’ers toegesproken.

Enkelen konden vanwege hun werkzaamheden niet aanwezig zijn. Zij zullen op maandag 30 mei hun arbeidsovereenkomsten tekenen op het ministerie van Justitie en Politie. Enkelen sloten zich na ondertekening van hun arbeidsovereenkomst meteen aan bij de bond.