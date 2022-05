Online geregistreerden komen allemaal in aanmerking voor bouwkavels

“Eenieder die zich online heeft geregistreerd, zal in aanmerking komen voor een bouwkavel.” Dit zei minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee. Assembleeleden stelden vragen over het uitgeven van gronden aan diverse doelgroepen. Ook werd er aandacht gevraagd voor mensen die jarenlang een aanvraag hebben lopen. Vorswijk onthulde dat personen die zich online hebben geregistreerd, het eerst in aanmerking komen voor een perceel. Dit omdat deze personen geaccommodeerd worden door de overheid. ‘’De staat zoekt zelf de percelen en plaatst de mensen daar’’, zei Vorswijk. Volgens haar gaat het meestal om collectieve projecten. Er zijn nu meer 175.000 online geregistreerden. Vorswijk beloofde wel dat er hard gewerkt wordt aan het afhandelen van personen die al langer een aanvraag hebben gedaan.

Over het uitgeven van grond aan verschillende doelgroepen, zoals leerkrachten, mensen met een beperking, studenten en verpleegkundigen, zei de minister dat op Dag van de Verpleging enkele verpleegkundigen in aanmerking zijn gekomen voor een stukje grond, maar dat het project zelf was geïnitieerd door de verpleegkundigen. “In alle districten zijn vrije domeingronden geïdentificeerd en gepresenteerd aan de regringstop, dus alle groepen komen aan bod”, liet de minister weten. Het ministerie is volgens haar bereid te ondersteunen als er parlementariërs zijn die een bepaalde doelgroep willen helpen. Vorswijk deelde mee dat bij de online registratie niet uitgemaakt kan worden als iemand een verpleegkundige of leerkracht is, maar dat studenten en afgestudeerden wel in de verschillende projecten zijn geaccommodeerd. De aanvragen van de andere doelgroepen zullen volgens haar structureel afgehandeld worden, omdat grond een zekerheid is voor elke burger.

Occupatie is een groot probleem voor de regering. In verschillende woonwijken zijn percelen van mensen gekraakt en daarop gebouwd. Om te voorkomen dat deze mensen door de eigenaars op straat gezet worden of dat de opgezette woningen afgebroken worden, heeft de staat besloten om deze plekken op te kopen van de eigenaren. Echter op de begroting voor de aankoop van gronden is slechts SRD 4 miljoen opgebracht. Een bedrag dat volgens de minister helemaal niet voldoende is om het occupatieprobleem op te lossen. Vorswijk legde bijvoorbeeld uit dat de staat SRD 10 miljoen moet betalen voor het occupatiegebied te Sunny Point. Voor Ephraimzegen was een bedrag van SRD 2.1 miljoen overeengekomen. Echter wil de eigenaar een nieuwe taxatie tegen de huidige koers. Deze eerdergenoemde bedragen moesten slecht voor twee occupatiegebieden neergeteld worden. “Er zijn meer occupatiegebieden dan deze twee”, aldus Vorswijk.

-door Priscilla Kia-