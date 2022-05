Binnenkort toewijzingsbeschikkingen voor personen Altona Village

‘’Momenteel zijn er bijkans 1800 personen te Altona Village, die nog steeds een toewijzingsbeschikking moeten ontvangen’’, zei Melvin Bouva (NDP), afgelopen week in De Nationale Asssemblee. Volgens Bouva, zijn de mensen reeds in het bezit van een bereidverklaring, echter laat de toewijzingsbeschikking op zich wachten. ‘’Ik weet niet hoeveel papier en inkt daarvoor nodig is, maar de mensen wachten. Ze hebben alles al betaald, ze moeten alleen nog hun beschikking krijgen‘’, voerde Bouva aan.

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk, zei dat deze kwestie behandeld wordt. Volgens de bewindsvrouw is het ministerie met het minimale budget waarover het beschikt, bezig zaken in orde te maken. ‘’De personen zullen binnenkort opgebeld worden en dan horen zij wanneer zij hun toewijzingsbeschikking in ontvangst kunnen nemen’’, aldus de minister. Echter kost het in orde maken van deze documenten geld. Zo legde Vorswijk uit, dat het opmaken van bereidverklaringen het ministerie SRD 18 per document kost voor inkt en papier. Voor het opmaken van toewijzingsbeschikking kost dat SRD 30.

‘’Deze documenten worden op speciaal papier gemaakt dat besteld wordt bij een bedrijf en daarvoor moet een bepaald budget beschikbaar zijn’’, stelde Vorswijk.

President Chandrikapersad Santokhi had de bewindsvrouw bij aantreden gevraagd, de ‘’frommelarij bij woningbouwprojecten te evalueren’’. De president zei het gevoel te hebben dat bij alle woningbouwprojecten van de afgelopen periode, mensen misleid zijn. In maart 2021 zijn bewoners van Altona Village 1 en 2, naar vicepresident Ronnie Brunswijk getogen om een petitie in te dienen. In de petitie doen zij het verzoek een onderzoek in te stellen naar de juridische en sociale aspecten van Altona 1 en 2. De bewoners gaven toen aan, dat de percelen als eigendom werden gepresenteerd, terwijl de percelen achteraf grondhuurpercelen bleken te zijn.