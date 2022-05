Local content beleid essentieel om olie- en gasindustrie op te bouwen

Guyana en Suriname zijn beide nog steeds opkomende gebieden voor de olie- en gasproductie en daarbij zijn de vragen over local content onvermijdelijk. Hoewel het nog steeds onduidelijk is wanneer Suriname een officieel beleid voor local content zal aannemen, is de situatie heel anders in Guyana, waar E&P-projecten volwassener zijn. Guyana begon kort na de ontdekking van Liza door ExxonMobil in 2015 voor het eerst over een local content beleid te praten. Het beleid heeft in de zes jaar daarna verschillende consultaties door twee verschillende overheden gekend. Een eerdere versie van het beleid, uitgebracht in februari 2020 onder voormalig president David Granger, werd in augustus 2020 door de huidige president Irfaan Ali geschrapt vanwege een gebrek aan prikkels voor lokale participatie in de olie- en gassector.

Suriname gaat samenwerken

De historische ontmoeting onlangs in januari tussen de staatshoofden van de Zuid-Amerikaanse olie- en gasproducenten, in het bijzonder de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi en de president van de Federale Republiek Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft geresulteerd in een overeenkomst voor analyse en samenwerking met betrekking tot verschillende zaken, waaronder kansen op het gebied van energie, olie en gas. In een gezamenlijke verklaring zeiden de presidenten van de Republiek Suriname en de Federale Republiek Brazilië, dat ze zijn overeengekomen om de mogelijkheden van samenwerking te analyseren met betrekking tot de opbouw van technische en institutionele capaciteit, de ontwikkeling van local content en hernieuwbare energiebronnen, evenals de levering van mogelijke diensten met betrekking tot de energiesector aan Brazilië, waardoor wordt ingespeeld op de behoeften van de staten van de noordelijke regio van het land.

Guyana

Tijdens de presidentiële campagne vorig jaar, beloofde Ali strengere regels voor local content, met de nadruk op het opleiden van meer Guyanese burgers om gespecialiseerde functies in te nemen. Hij vormde in augustus een adviespanel om een nieuw beleid op te stellen en in februari 2021 werd een conceptversie uitgebracht. Dit nieuwe concept stelde onder meer een local content vereiste van 95 procent voor de fabricage van boormodules of -pakketten, put afwerkingsdiensten, putstimuleringsdiensten, snijinjectie- en verwijderingsdiensten en crisisbeheer. Binnen tien jaar na de vaststelling van het beleid moet aan de eis worden voldaan. Het omvat ook een vereiste van 90 procent voor directionele landmeetkundige diensten, een vereiste van 85 procent voor LWD-diensten en een vereiste van 80 procent voor wireline diensten, allemaal in hetzelfde tijdsbestek van tien jaar. Hoewel Ortiz Reguer erkende dat het een uitdaging zou zijn om zulke hoge niveaus van lokale inhoud tot stand te brengen, geloofde hij dat een agressieve benadering positief zou kunnen zijn voor Guyana. “Ik geloof dat de lokale ondernemers, overheidsinstanties en regelgevers krachtige stappen zetten om daadwerkelijk een lokale olie- en gasindustrie in Guyana op te bouwen”, zei hij. “We zien aanzienlijke vooruitgang in de aanleg van infrastructuur en, heel belangrijk, in meerdere trainingsprogramma’s voor het lokale personeelsbestand dat wordt opgezet. Guyana neemt stevige, doordachte stappen in de richting van deze ontwikkeling, ondanks het hoge tempo waarin het een relevante speler werd.”

De Guyanese regering heeft in maart openbare raadplegingen gehouden over het ontwerpbeleid en heeft ontmoetingen gehad met meer dan 180 openbare en particuliere instanties en bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de olie- en gasproductie in het land. Zodra het beleid definitief is – er is geen datum voor vastgesteld – zal het ter overweging worden voorgelegd aan de Nationale Assemblee. ExxonMobil heeft kritiek geuit op de nieuwere concepten van het beleid en beweerde dat de doelstellingen voor local content, onrealistisch zijn en negatieve gevolgen kunnen hebben voor de activiteiten in het land. “Local content beleid of lokale wetgeving moet worden geïnformeerd en ondersteund door passende economische, arbeids- en industriële basislijnen”, zei Alistair Routledge, president van ExxonMobil Guyana, in een verklaring die op 3 april werd vrijgegeven. “Het is essentieel dat bij het stimuleren van local content in een sector rekening wordt gehouden met de werkelijke en verwachte nationale capaciteit om negatieve gevolgen voor andere sectoren te voorkomen.”

Er zijn al inspanningen gaande binnen de industrie om lokale inhoud in Guyana te versterken. In februari maakte het consortium van operators – waaronder ExxonMobil, Hess en CNOOC – de details van het Greater Guyana Initiative bekend. De bedrijven beloofden meer dan USD 100 miljoen te besteden om hun inspanningen om local content capaciteit op te bouwen aanzienlijk uit te breiden. Het initiatief zou gezamenlijk worden opgezet met de Technical and Vocational Education and Training Unit, onderdeel van het Guyanese ministerie van Onderwijs; de Universiteit van Guyana; en het Centre for Local Business Development, opgericht in 2017 door het operatorconsortium in samenwerking met de Guyanese overheid.

IADC ondersteunt ook de ontwikkeling van een E&P-industrie in Guyana, voornamelijk via het Latijns-Amerika-hoofdstuk vorig jaar. Momenteel is de aandacht gericht op het identificeren van manieren om waarde te creëren voor booraannemers en aangesloten bedrijven in het gebied, zei Ortiz Reguer. De komende tweemaandelijkse vergadering, op 27 mei, zal een forum bieden voor leden om local content vereisten en andere lokale problemen te verzamelen en te bespreken. “De visie van het hoofdstuk is om de betrouwbare stem te zijn van de booraannemers en aangesloten bedrijven op dit gebied,” legde hij uit. “We werken samen met andere relevante belanghebbenden om beste praktijken te promoten, om erachter te komen wat de problemen zijn voor het lidmaatschap, en identificeren de belanghebbenden binnen de regelgevende instanties om deze problemen aan te pakken.”

Bron: drillingcontractor.org