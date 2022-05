Abop-fractieleider: ‘Situatie Brokopondo gaat niet om een motie’

Op sociale media is er veel ophef ontstaan nadat bleek dat de coalitie met name de Abop, tegen een motie van de oppositie heeft gestemd. In de motie werd er aandacht gevraagd voor de situatie in Brokopondo en de aanpak daarvan. Vooral de Marrons vonden het niet kunnen dat de Abop-fractie tegen een motie stemt die de mensen in het binnenland moet helpen. Obed Kanape, fractieleider van de Abop in De Nationale Assemblee, zei in een live video op zijn Facebookpagina, dat het probleem van Brokopondo niet gaat om een motie. Hij vroeg vooral de bewoners van Brokopondo zich niet te laten misleiden.

In de motie ingediend door Stephen Tsang (NDP) werd aangegeven, dat Staatsolie 44 procent meer heeft geproduceerd. Gevraagd werd dat de regering de helft van de extra inkomsten, ongeveer USD 28 miljoen, aanwendt voor hulp en opvang aan de getroffenen van de wateroverlast in Brokopondo, herstel van de getroffen gebieden, maatregelen ter voorkoming van een mogelijke dambreuk en maatregelen om te anticiperen op een verergering van de situatie.

De regering wordt gevraagd de gebieden tot een rampgebied te verklaren, een gedegen rampenplan op te stellen en rampenbeheersingsfonds in te stellen, indien dat er nog niet is. Daarnaast werd gevraagd om financiële middelen vrij te maken voor het herstel van het onderwijsproces in het binnenland en om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het beheer van de dam. Kanape zei dat de Abop-fractie geen politiek zal bedrijven met de noodsituatie van Surinamers en dat zij anderen ook geen ruimte zullen geven om dat te doen. “Het gaat niet om een politieke partij, maar het belang van burgers in een bepaalde nood. Mensen die werken aan oplossing krijgen geen aandacht, maar juist zij die niet eens daar zijn gaan kijken hoe het gaat, krijgen nu de aandacht”, stelde Kanape. Hij legde uit dat de motie waartegen is gestemd, nu aandacht krijgt, terwijl het niet eens daarom gaat. Een motie brengt volgens Kanape geen verlichting. “Een motie is een opdracht. De SRD 286 miljoen die nu in de begroting is opgenomen voor de situatie in Brokopondo, is iets waarvoor de coalitie heeft gevochten. Er is gevochten dat duidelijk wordt omschreven dat dit bedrag aangewend zal worden voor de noodsituatie”, haalde Kanape aan.

De Abop-fractieleider kan zich niet voorstellen dat de oppositie tegen de begroting stemt, maar wel een motie indient om te doen alsof. Hij benadrukte dat de Abop-fractie bij elke keuze die gemaakt wordt, aan haar achterban en de samenleving denkt. “Het gaat niet om wie de motie heeft ingediend. Het probleem is dat zij tegen de hele begroting die Brokopondo zal ondersteunen, hebben gestemd”, zei Kanape. Hij riep de bewoners van Brokopondo op om zich niet te laten misleiden, maar iedereen die naar hen toekomt om te ondersteunen of voor een bezoek, te waarderen en te bedanken. Kanape zei dat de situatie nog een paar maanden zal aanhouden, omdat het spuien doorgaat en straks de grote regentijd nadert. ‘’Echter uit de goedgekeurde begroting kan de regering geld halen om pakketten te kopen en andere basiszaken te regelen voor de mensen’’, zei hij. Behalve dit moet het gebied ook tot een rampgebied verklaard worden. “Wanneer je iets wilt, moet je ervoor blijven vechten. Niet omdat je in de coalitie zit, gaan mensen akkoord, je moet blijven vechten. Werken voor de samenleving is de mensen ontmoeten en hun probleem aandragen bij regering die de hulp moet bieden. Als het niet snel lukt, blijf je ervoor vechten, totdat het probleem opgelost is”, aldus Kanape.