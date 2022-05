IMPORTVERBOD AUTO’S OUDER DAN VIJF JAAR ZAL PRIJSVERHOGINGEN VEROORZAKEN

Door de regering werd afgelopen week bekendgemaakt, dat ingaande 2027, er geen voertuigen ouder dan vijf jaar meer geïmporteerd zullen mogen worden. Je vraagt je gelijk af of dit een goed doordacht besluit is. Hoeveel mensen zullen zich met de huidige lonen, een auto niet ouder dan vijf jaar kunnen permitteren. Probeert men de gap die er in de afgelopen twee jaar tussen arm en rijk is ontstaan, verder te vergroten? Autohandelaren moeten nu al een heleboel doen om hun auto’s te verkopen, omdat een deel niet ondersteund wordt door de bank. Wat zal er dan met deze actie uit de bus komen? Bovendien heeft men met deze onthulling reeds olie op het vuur gegooid, gezien autohandelaren het dubbele zullen vragen voor de voertuigen die zij nu in voorraad hebben en zeker nog voor die tijd zullen importeren. En dat is logisch, want ze zullen meer moeten neertellen voor jongere voertuigen, dus het geld voor import zal nu reeds gezocht worden. Anders krijg je dat ze ook minder kunnen binnenhalen. En niemand die zich afvraagt, waarom er niet geïnvesteerd wordt in ons wegennet, want als ik zo een dure auto aanschaf, wil ik hem zo lang mogelijk houden. Dat kan met de staat van de huidige wegen niet. En dat men van plan is over te stappen naar elektrische voertuigen, is dromen met open ogen. Het parkeerprobleem in onze binnenstad is al jaren misselijkmakend. Waar zullen de zogenaamde charge locaties worden geplaatst? Suriname heeft nog een lange weg te gaan.