Surinam Airways gaat partnerschap aan met Blue Ribbon Bags

Sinds kort zijn Blue Ribbon Bags (BRB) en Surinam Airways Ltd. een partnerschap aangegaan. BRB is één van de snelst groeiende en ondersteunende diensten op het gebied van reizen en wereldleider op het gebied van het traceren van vertraagde of kwijtgeraakte bagages. BRB dekt elke vlucht wereldwijd en middels e-mail en telefoonnotificaties wordt de klant op de hoogte gesteld van de status van zijn/haar bagage. Indien BRB de bagage niet binnen de toegezegde serviceperiode van 96 uur kan traceren, wordt aan de klant een bedrag van USD 1000 betaald. Deze service wordt voor slechts USD 5 aan de klant geboden. Voor meer informatie worden passagiers verwezen naar de website van Surinam Airways: www.flyslm.com. Ook kan men informatie vragen bij het Passageverkoopkantoor aan de Mr. Lachmonstraat 136.