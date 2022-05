Digicel zal USD 100.000 besteden aan renovatie hendrikschool

Digicel Suriname N.V. heeft de vorige week een contract getekend met aannemingsbedrijf Balwant-Gir om twee gebouwen en het vooraanzicht van de Hendrikschool te renoveren. De school, waarvan een deel tot het UNESCO Werelderfgoed behoort, is één van de oudste Muloscholen in Suriname. Gezien de hoge renovatiekosten, heeft Digicel besloten om een helpende hand toe te reiken. “Als goede buren voelden we ons verplicht om op zoek te gaan naar middelen om de renovatie te helpen financieren, omdat we weten dat onderwijs één van de bouwstenen vormt van onze maatschappij”, aldus Digicel in een persbericht.

Vorig jaar heeft de Chairman van Digicel Group, Denis O Brien, tijdens een bezoek aan Suriname, deze middelen toegezegd en geschonken. Hij heeft als oprichter van de Digicel Foundation in verschillende markten scholen opgezet, waarvan 178 in Haïti. “De belofte van de Digicel Foundation is om bij te dragen aan het creëren van een wereld waarin niemand achterblijft en onderwijs vormt daar de kern van voor een kind”, aldus de CEO van Digicel Suriname, Deonarine Gopaul. Digicel zal aan de renovatie van de Hendrikschool USD 100.000 besteden en volgens planning zullen de nieuwe klaslokalen eind juni 2022 worden opgeleverd.

De Hendrikschool telt momenteel 252 studenten. Avinash en Sherilyn, beide 14 jaar en studenten van de school geven aan blij en dankbaar te zijn dat de school wordt gerenoveerd. “Wij willen dat ook de kinderen die na ons op de Hendrikschool komen ook van de nieuwe lokalen kunnen genieten”, zegt Sherilyn. “De nieuwe omgeving zal zeker een motivatie zijn voor mij en mijn medestudenten om de lessen te volgen”, zegt Avinash.

“De gebouwen van de Hendrikschool verkeren reeds jaren in zeer slechte staat. Van delen van het plafond die naar beneden vallen tot gaten in de vloer. Wij, directie, personeel en leerlingen spreken onze waardering uit aan Digicel dat ze op eigen initiatief naar onze school hebben omgekeken en zijn zeer erkentelijk voor de enorme bijdrage die ze zullen leveren aan de renovatie van de school, zodat we binnenkort in een veilige, kindvriendelijke omgeving lessen kunnen verzorgen en volgen. Wij, in het bijzonder de leerlingen, danken Digicel uit het diepst van ons hart en kijken vol enthousiasme uit naar de herstelwerkzaamheden”, zegt Melitia Dahlberg, Waarnemend directeur van de Hendrikschool.