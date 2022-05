KPS: ‘Geen onderdak bieden aan verdachten Most Wanted List’

Het Korps Politie Suriname (KPS), heeft onlangs de ‘Most Wanted List’ gepubliceerd. Met de publicatie vraagt het KPS hulp van de gemeenschap om alle informatie die kan leiden tot de opsporing en aanhouding van deze verdachten door te spelen aan het Command Center (Meldkamer).

Het is de politie opgevallen dat de samenleving onderdak biedt aan criminelen. In het kader daarvan, waarschuwt het KPS de samenleving, om dit achterwege te laten. ‘’De samenleving moet zelf ook niet overgaan tot het aanhouden van deze ongewenste gasten, maar de politie in kennis stellen. Want bepaalde van deze gasten zijn vuurwapengevaarlijk. Het is wel van belang dat u meewerkt om de informatie door te spelen‘’, aldus politiewoordvoerder Milton Bisschop in het radioprogramma ABC Aktueel. ‘’Samen met u zullen wij vechten tegen de criminaliteit‘’, voegt hij eraan toe. Het bieden van onderdak aan personen die gezocht worden door de politie, valt volgens Bisschop onder de categorie van het verlenen van ‘hand- en spandiensten’. Bisschop geeft aan, dat de politie zich inzet om criminelen op te sporen en aan te houden. Hij roept de criminelen op zich aan te melden bij de politie. ‘’Kies eieren voor uw geld en meld u zich netjes aan.‘’