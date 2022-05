Pastoor in Frans-Guyana doodgeschoten, kerk afgebrand

De heer Alfred Kalloe, predikant van in de veertig, is op dinsdagavond 3 mei in de stad Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana, doodgeschoten, aldus verneemt het Franse persbureau AFP, woensdag 4 mei van een gerechtelijke bron. Een paar uur later werd de kerk waar hij dienst deed, in brand gestoken. Dit voltrok zich in het Vampires-district.

Dinsdagavond, kort na 22.00 uur, schoten ‘twee of drie’ mensen op een man, die later de pastoor van Saint-Laurent-du-Maroni, bleek te zijn, aldus Yves Le Clair, officier van justitie in Cayenne de hoofdstad van Frans- Guyana. ‘’Zijn twee zonen, die de geestelijke kwamen helpen, raakten gewond, maar verkeren buiten levensgevaar”, voegde Le Clair eraan toe. De pastoor stierf kort hierna. Vijf andere mensen raakten ook gewond, zei de officier van justitie. Een paar uur na de schietpartij, en wel tussen twee en drie uur in de ochtend, ging de evangelische kerk waar de pastoor dienst deed, in vlammen op. Ook auto’s die in de buurt van het plaatsdelict geparkeerd stonden, vlogen in brand. ‘’We vragen ons af, of het vuur zich niet heeft verspreid van een in brand staande auto naar de plaats van aanbidding‘’, aldus Yves Le Clair. Een delegatie van de Nationale Raad van Evangelische Kerken in Frankrijk (CNEF), die naar Frans-Guyana was afgereisd, had de predikant eerder op de dag verwelkomd voor een bijeenkomst in de stad Mana. ‘’Hij was erg actief‘’, herinnert Clément Diedrichs, directeur van de CNEF zich. De laatstgenoemde ging woensdagochtend naar de plaats van de tragedie. ‘’Het rookte nog. Ik had nog nooit eerder een kerk gezien, die volledig door brand was verwoest’’, zei hij.