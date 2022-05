Personeel priklocatie RCR nog steeds niet uitbetaald

Het personeel van de priklocatie RCR Zorghotel Suriname, is nog steeds niet uitbetaald voor geleverde diensten. Een zorgverlener die op die locatie was ingedeeld, zegt tegenover de krant, dat de betaling steeds op de lange baan wordt geschoven. ‘’We worden van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus de gebelgde zorgverlener. De betaling moest volgens het personeel eind maart van dit jaar geschieden. Het personeel was vanaf begin 2021 ingezet en werd in december 2021 overgeplaatst naar het Zorghotel. ‘’En vanaf die periode tot maart dit jaar, hebben we niets ontvangen.‘’ Het personeel vindt dat het conform gemaakte afspraken, alsnog uitbetaald moet worden voor geleverde diensten.

‘’De arts die de coördinatie had, ene R.S., laat niets meer van zich horen. Er wordt helemaal niet meer met ons gecommuniceerd, hierdoor weten we dus niet waar we staan.‘’

De zorgverleners vinden, dat de voormelde arts voor de groep zou moeten bemiddelen totdat de betaling verricht is. Aan hen wordt steeds voorgehouden, dat het ministerie van Financiën en Planning de betalingen verricht. ‘’Elke keer dat we moeten wachten, daalt het geld in waarde. Steeds horen we dat de stukken bij Financiën liggen, maar niets wordt in orde gemaakt. Dit is al langer dan twee maanden gaande. Gezien we zo hard voor onze geld gewerkt hebben, willen we niet horen dat het goed komt. We willen het geld in handen hebben.‘’

Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul, zegt tegenover de krant, dat het ministerie zijn taken heeft voldaan. ‘’Alle controles zijn reeds verricht en opgestuurd naar Financiën. Het wachten is nu op hen. Financiën kan niet uitbetalen als zaken niet in kannen en kruiken zijn. We zijn absoluut niemand vergeten, echter volgen we de procedures‘’, aldus Gajadhar Sukul.