Alven Roosveld: ‘NDP, stop met hypocrisie’

Alven Roosveld, woordvoerder van de president, heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) opgeroepen om te stoppen met hypocrisie. Roosveld heeft de oproep gedaan via zijn Facebookpagina, nadat de NDP in verband met de World Press Freedom Day, een bericht lanceerde waarin wordt gesteld, dat ‘’de val van Suriname van de 19e naar de 52e plek op de World Press Freedom Index, dramatisch is’’. In het bericht staat ook dat sinds het aantreden van de huidige regering, de SVJ, burgers en critici niet meer zo vrij zijn om hun mening te ventileren. De roep om de zogeheten ‘muilkorfwetten’ uit de grondwet te wissen wordt volgens de NDP sterker, maar de regering en De Nationale Assemblee geven geen gehoor. Roosveld zei dat het artikel van de NDP hem niet koud laat. Hij vraagt zich af wanneer deze beweging gaat stoppen met haar ‘’hypocriete movements’’. “Deze beweging praat over muilkorfwetten, terwijl deze muilkorfwetten tot stand zijn gekomen tijdens het regiem van deze beweging”, stelde Roosveld.

De NDP roept de gemeenschap op om waakzaam te blijven, terwijl het volgens Roosveld, deze zelfde NDP is die de gemeenschap heeft opgeroepen dat ‘’neks no fout’’ is en dat de gemeenschap mag doen en laten, precies wat zij goed vindt ‘’on any given moment’’. “Zo ik zeg het vaker dat de NDP heeft gestolen of exponenten van de NDP vermeend hebben gestolen, but that’s not what bothers me the most. Ik denk eerder de vrije val waarin deze politieke partij en haar exponenten Suriname hebben doen terecht komen, waarbij waarden en normen zoek zijn geraakt. Waarbij echt neks no ben fout en je alles maar goed kon praten. Ongekende misstanden. Het stuit me echt tegen de borst wanneer ik die laatste zin van het artikel zie: ‘De NDP wenst eenieder een hart onder de riem te steken, aan allen binnen de pers en media in Suriname, die slachtoffer zijn geworden van ondemocratische handelingen’, NDP hoor je jezelf?”, aldus Roosveld.

Hij haalde aan dat de NDP-voorzitter terecht staat voor het vermoorden van leden van de pers. De NDP heeft volgens hem, de bladzijde geschreven in de geschiedenis van Suriname waarbij mensen thuis opgepakt worden en vermoord worden, omdat zij iets anders denken dan wat jij denkt.

“We hebben opgebouwd als natie, we hebben keihard gestruggled om hier te komen en daarna heb jij het weer kapot gemaakt. Je hebt geleend en gestolen, het land in een financieel fiasco, een ongekend avontuur gedropt waar wij rustig van terugkrabbelen. En elke keer wanneer wij een centimeter vooruit proberen te gaan is deze partij daar met haar hypocriete opmerkingen”, stelde Roosveld.

Hij gaf aan dat het gestolen geld terug verdiend zal worden en dat daarvoor de economie al in balans is. “Geld is geld. We spill it today, we make it tomorrow. Dat is onze geschiedenis. NDP maakt een puin ervan er komt een andere regering met andere signatuur, we bouwen op, NDP maakt een puinhoop ervan. Now wo kenki eng. Dis’ na laatste leisi”, aldus Roosveld.

Zij grootste vrees is het feit dat de NDP of het regiem aangestuurd door de NDP, waarden en normen kapot heeft geslagen en ons hier heeft gebracht waarbij er nu handelingen worden gepleegd die ontoelaatbaar zijn. Maar dat is volgens Roosveld de samenleving die is gecreëerd. ‘’Nee, het is tijd dat jullie stoppen en dat jullie deze negatieve energie gaan omzetten en focussen op groei van onze natie. Stop met de hypocrisie. We leven niet meer in de staat van vroeger anders zouden zoveel van jouw exponenten al in de gevangenis zijn of erger. Maar we leven in een democratische staat, waarbij wet en recht zegeviert, waarbij wij hebben afgesproken dat als we niet houden van een wet of die wet niet werkt in ons voordeel, wij die veranderen en dat we geen mitrailleurs pakken en mensen kapot schieten. Dat we niet leven in een maatschappij waar wij zeggen dat neks no fout, maar waarbij wij zeggen w’ o set’ eng en un de bezig e set’ eng”, aldus Roosveld. De VHP Mediacommissie heeft ook gereageerd op het artikel van de NDP op Starnieuws.