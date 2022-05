TERECHT OF ONTERECHT

Onlangs ging er op Facebook een video rond van enkele mannen die Haïtianen sommeren uit een staatsbus te stappen en hen vragen om de taxi, die duurder is, te pakken. Het gaat om een bus van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) die de route Moengo-Albina en Albina Paramaribo onderhoudt. Op de video is de stem van een man te horen die zegt, dat alle Haïtianen moeten uitstappen. Op de video is duidelijk te zien hoe enkele personen uitstappen, waarna anderen instappen. In de video wordt er geroepen dat de bus ‘’geen bus is voor Haïtianen!’’. Er wordt ook gezegd, dat zij de volgende dag weer precies zo zullen handelen. Wij vragen ons af, wat er in Suriname gebeurt. In de commentaren wordt er onder andere aangegeven, dat de Haïtianen heel vroeg ’s morgens naar het loket gaan om een nummer te pakken, waardoor zij de hele bus vullen. Hierdoor komt de lokale bevolking niet aan bod. Anderen beweren dat de Haïtianen met een heleboel bagage in de bus stappen en vervolgens niet willen betalen voor de plekken die zij bezet houden. Aan de hand van deze argumenten stellen velen, dat de mannen goed hebben gehandeld. Echter vindt Keerpunt dat het helemaal niet goed te keuren is wat de Haïtianen is aangedaan. Indien de lokale bevolking niet meer aan bod komt, betekent dat gewoon dat de staat meer bussen moet inzetten op deze route. Of de Haïtianen wel of niet betalen, is iets dat wij overlaten aan de politie. Een buschauffeur die het slachtoffer is geweest van wanbetaling, zou het geld vooraf bij de mensen moeten ophalen. Wat de mannen hebben gedaan, is totaal onmenselijk. Zo ga je niet om met jouw medemens. Als de mensen vroeg naar het loket gaan om een nummer te halen, doen zij dat omdat zij weten dat het later druk zal zijn. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de lokale bewoners dan veel eerder moeten opstaan om een nummer te bemachtigen. Dit geeft gewoon aan, dat er meer mensen dan plaatsen in de bus zijn. De staat moet dus meer bussen inzetten. Intussen heeft de NVB gereageerd en in een persbericht aangegeven, dat zij het gebeuren betreuren en dat het voorval indruist tegen de richtlijnen, kernwaarden en de bedrijfscultuur. Ook wordt er aangegeven, dat de persoon in de filmopname, geen medewerker is van het NVB.