Soroptimisten in actie voor couveuseafdeling ‘s Lands Hospitaal

De Surinaamse soroptimist Mariette Tjon-A-Ten, wist dat er dringend behoefte was aan couveuses in het ‘s Lands Hospitaal. Via haar netwerk met de Soroptimisten van Rotterdam, Schieland, te weten Ciska Vermaas en Coby Geerlof- de Boet, werd er een actie gestart.

Een meevaller is dat Geerlof-de Boet werkzaam is in het Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam). Op haar verzoek werden twee couveuses van het merk Draeger gereviseerd en klaargemaakt voor verscheping naar Suriname.

Op dinsdag 26 april werden de couveuses door de Vicepresident van de Soroptimist International Club Paramaribo, Wanda Bechan-Pherai, overgedragen aan de medisch directeur van ’s Lands Hospitaal, Soenita Nannan Panday-Gopisingh. Aanwezig waren Tjon-a-Ten en kinderarts Rika Morpurgo, beiden Soroptimisten, verpleegkundig directeur Suze Holband, het hoofd van de afdeling Couveuse, zuster Savitirie Lakhi en haar personeel. ‘s Lands Hospitaal is de Soroptimisten en de directie van het Sint Franciscus Gasthuis, zeer erkentelijk voor deze donatie. Met deze gift kan de zorg voor vroeggeborenen geoptimaliseerd worden.