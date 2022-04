President bezoekt At-Taqwa Moskee

“Door te vasten werkt u aan uw eigen discipline om zo een beter mens te worden.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi in de At-Taqwa moskee, waar het staatshoofd deelnam aan de iftar (het ontvasten) gevolgd door de salat (gebed) en een maaltijd. De president gaf aan zeer veel respect te hebben voor diegenen die werken aan het geloof en de relatie met de Almachtige. ‘’Het vasten, onthouden van lusten en gebed, helpt bij het vormen van een geestelijk sterk en gedisciplineerd volk en een gezonde samenleving’’, aldus de president. Hij is van mening dat nu meer dan ooit, gebed nodig is. “Collectief gebed is nodig voor de vele problemen in de wereld, zoals oorlog, hongersnood en voor het deel van het volk die kampt met wateroverlast in het binnenland”, stelde het staatshoofd. Paul Soebai , woordvoerder van de At-Taqwa geemeenschap, gaf aan zeer vereerd te zijn met de aanwezigheid van de president en stelde het zeer op prijs dat hij deelnam aan de salat. ‘’De At-Taqwa moskee is wel eerder bezocht door een vicepresident, maar het is de eerste keer dat een president het gebedshuis be-zoekt’’, zei Soebai. Het staatshoofd vroeg de gemeenschap voor hem te bidden, zodat hij met de bijstand van de Almachtige, goede beslissingen kan nemen.