Joint SDG Fund breidt uit naar vijf nieuwe markten met 54,5 miljoen USD

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op woensdag 27 april 2022 deelgenomen aan de ‘Investment Fair: Expansion of the Joint SDG Fund’s Catalytic Investment Portfolio’ van de Sustainable Development Goals (SDG). Deze bijeenkomst markeert de historische uitbreiding van het Joint SDG Fund van de Verenigde Naties. Hierbij is er een uitbreiding van de portefeuille ontstaan naar vijf nieuwe markten over de hele wereld met 54,5 miljoen US dollars aan extra investeringen ter realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Er zijn voorstellen ingediend door meer dan 100 landen, waaruit de voorstellen van Kenia, Madagaskar, Noord-Macedonië, Suriname en Zimbabwe, naar voren kwamen als de sterkste, meest impactvolle en investeringsklare voorstellen.

Eerder dit jaar heeft het Joint SDG Fund, na een zeer competitief proces, USD 2 miljoen toegekend aan het Agri-food Systems Transformation Accelerator (ASTA)-programma om de Surinaamse ananassector te sti-muleren. Deze toekenning markeert Suri-name’s derde Joint SDG Fund-subsidie, wat een unieke prestatie en uitdrukking is van de toewijding van Suriname aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De twee overige investeringsprojecten zijn; Roadmap for a Sustainable Financial System for Suriname (SDG Fund 1) en Leaving No One Behind, Building Resilience, and Improving Livelihoods of Indigenous and Tribal Peoples (ITPs) in Suriname (SDG Fund 3).

Minister Ramdin gaf aan dat er op 25 februari 2022 een platform was opgezet in Suriname voor alle stakeholders voor de uitvoering van de SDG doelen. In deze context is landbouw het meest cruciale gebied. De minister gaf verder aan zeer verheugd te zijn dat ananas geproduceerd en geëxporteerd zal worden. ‘In onze ontwikkelingsprioriteiten richt Suriname zich op het versterken van onze agrarische basis. Naast landbouw bieden we toerisme, goudwinning en in de toekomst olie en gas’, zei de bewindsman. Hij benadrukte dat Suriname nog steeds de focus heeft op het ontwikkelen van de landbouw, omdat het duurzaam is, het helpt om het record van groenste land ter wereld te behouden en geeft zekerheid.

De ananassector van Suriname is een gebied met een enorm potentieel met unieke variëteiten die door de eeuwen heen door de inheemse gemeenschappen zijn verbouwd, maar die toch wordt uitgedaagd door structurele factoren, waaronder gebrek aan moderne productie- en verwerkingsmodellen na de oogst. Het ASTA-programma is een uitzonderlijk platform om de duurzame transformatie van waardeketen te operationaliseren, die in alle sectoren kan worden gerepliceerd. Dit programma biedt de mogelijkheid voor het creëren van zakelijke kansen en de toegang tot markten en om deze voor zowel vrouwen als mannen te vergemakkelijken, terwijl de voorwaarden voor fundamentele arbeidsrechten worden gewaarborgd, ecologische duurzaamheid wordt gegarandeerd en rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van traditionele gemeenschappen in het binnenland van Suriname.

Minister Ramdin zegt dat er grote kansen zijn in inclusieve ontwikkeling in het binnenland en de regio. Hij stelt het zeer op prijs dat de SDG Fund dit ondersteunt en hoopt dat het de lokale gemeenschap ten goede komt, maar meer nog dat kansen gecreëerd worden voor inheemsen en dat het export genereert.