Staatsolie geeft uiteenzetting over situatie Afobaka-dam

Na een oriëntatiebezoek te hebben gebracht aan de Brokopondo Krachtcentrale op vrijdag 22 april, heeft de leiding van het parlement, het staatsbedrijf Staatsolie en de regering uitgenodigd naar het parlement, om zo verder te discussiëren over de laatste ontwikkelingen rond de wateroverlast in verschillende delen van Suriname, in het bijzonder Brokopondo. De bewoners van dit district kampen met wateroverlast als gevolg van het overvolle stuwmeer. De directeur van Staatsolie, Annand Jagesar, gaf een uiteenzetting van de situatie en is verder ingegaan op vragen gesteld door het college. ‘’Er is voldoende capaciteit in huis om het probleem op te lossen’’, stelde Jagesar. Kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), gaf een presentatie over de getroffen gebieden en de huishoudens waarbij er is ingezoomd op Brokopondo. Dit omdat deze kwestie in het parlement is besproken. Eerder deze week heeft de regering samen met verschillende actoren, de situatie rond de dam opnieuw besproken. “Voor de monitoring en huisvesting is er een structurele aanpak nodig”, zei Albert Ramdien, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De aandacht is gericht op een korte termijn oplossing.

Technisch onderzoek

Een vertegenwoordiger van Staatsolie, heeft de actuele situatie geschetst. Hij legde ook uit dat gewerkt wordt volgens bepaalde standaarden, onder andere Lake Management, dat inhoudt dat ervoor gezorgd moet worden dat de werkhoogte niet wordt overschreden. Met verschillende instrumenten wordt er gemeten wat de stand van de dam is op elk moment. Hieraan is ook wel een wetinspectie uitgevoerd. Volledige rapportages worden genomen van alle waarnemingen. Eerder dit jaar zijn er inspecties uitgevoerd, die volgens Staatsolie, geen ongeregeldheden hebben getoond.

Binnen de getroffen gebieden zijn er communicatielijnen uitgezet om zaken en behoeften van de gemeenschap te vernemen. Met ondersteuning van het NCCR zijn onder andere voedselpakketten, water en zand verstrekt aan de getroffen huishoudens. Ook met de Medische Zending (MZ), de Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD), het NCCR, schoolhoofden en het traditioneel gezag is er contact gelegd om zo een beter overzicht te krijgen van de situatie rond de dam. Het gaat om bijkans 318 kostgronden en 222 huishouden die onder zijn gelopen. Staatsolie heeft vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, alle ondersteuning toegezegd aan de getroffenen.

Naast minister Ramdien, hebben de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, ook deelgenomen aan de vergadering.