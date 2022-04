Suriname zet in op meer strategische samenwerking met Frans-Guyana

Suriname zet in op een bredere en meer strategische samenwerking met Frans-Guyana. Het land ziet in een samenwerking op dat niveau met haar oostelijke buurland, een mogelijkheid om haar grensgebied collectief te ontwikkelen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) geeft aan dat tijdens een bezoek van de Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) aan Suriname breedvoerig is ingegaan op de bilaterale samenwerking. CTG-president Gabriel Serville was op vrijdag 22 april 2022 voor het eerst op bezoek in Suriname, waarbij hij zijn opwachting maakte bij president Chandrikapersad Santokhi.

Hoewel er verschil is in de status van de twee landen, lopen er diverse afspraken tussen Suriname, dat een onafhankelijke republiek is, en Frans-Guyana, dat tot overzees gebied van Frankrijk behoort. “Het is belangrijk om als goede buren met elkaar om te gaan. Een van de meest belangrijke zaken is de samenwerking rond het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana. Het gaat om Saint-Laurent-du-Maroni en de Marowijnerivier”, zegt minister Ramdin. Er is veel verkeer in dit gebied, terwijl er aan beide kanten van de rivier Surinamers woonachtig zijn. Dit brengt een dagelijkse oversteek van personen met zich mee, voornamelijk personen uit de marrongemeenschappen ter plekke. Verder worden de medische voorzieningen van Franse zijde ook aangeboden aan de Surinamers.

Minister Ramdin spreekt van een intensieve relatie, die goed geregeld moet worden. Er wordt daarom ingezet op een nauwere samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. In het verleden heeft ons land verschillende overeenkomsten getekend met Frans-Guyana op economisch-, medisch- en onderwijsgebied alsook op het gebied van handel en investeringen. Deze overeenkomsten moeten leiden tot een meer strategische samenwerking, zoals dat het geval is met Guyana. Binnenkort komt er een strategische dialoog en coöperatieve samenwerkingsplatform met verschillende werkgroepen. De rivierraad die reeds jaren bestaat, zal dan worden opgenomen in de structuur.

Een van de belangrijkste knelpunten betreft de definitieve grensbepaling, waarvoor het proces al in werking is. Er zijn technische specialisten die zich hiermee bezighouden en die advies zullen uitbrengen. De bewindsman benadrukt dat de grens voor het grootste deel reeds is vastgesteld. Vastgelegd is dat de Corantijnrivier aan Suriname toebehoort, terwijl de Marowijnerivier deels Surinaams en deels Frans gebied is. Verder is de relatie met Frans-Guyana ook belangrijk vanwege de exporten die plaatsvinden naar de Franse kant en vervolgens richting Europa gaan. Omdat Frans-Guyana overzees gebied is van een Europees land, is het ook belangrijk om die relatie goed te ontwikkelen. “Het ligt in de bedoeling om binnenkort een strategisch samenwerkingsverband op papier te zetten en te ondertekenen. Dit zal zeer waarschijnlijk in de marge van de aanstaande Caricom Staatshoofdenver-gadering in juli gebeuren. Daarnaast is president Santokhi volgens minister Ramdin uitgenodigd voor een officieel werkbezoek aan Frans-Guyana.