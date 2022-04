Digitaal systeem voor grondaanvragen moet corruptie tegengaan

“Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is een heel lastig ministerie en als we de historie nagaan zijn de meeste ministers daar vervangen, terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Maar het geeft al aan, dat het een zeer politiek beladen ministerie is met zware gemeenschapsbelangen, met zekerheden en onzekerheden voor de samenleving. Daar zie je namelijk, dat er heel wat processen zijn die niet duidelijk zijn en heel wat systemen die niet goed functioneren. Ook zijn er heel wat mechanismen die daar een soort eilandje zijn gaan vormen en wanneer je daar als minister komt, moet je heel snel reorganiseren. Als je dat niet doet, krijg je snel problemen, want deze eilandjes hebben historische netwerken ontwikkeld”, aldus president Chandrikapersad Santokhi.

Daarom is de regering overgegaan tot een geautomatiseerd systeem. Mensen die grond willen aanvragen, kunnen dit nu digitaal doen en het hele proces digitaal volgen. Hierdoor kan volgens het staatshoofd, ‘’geen tweede persoon jouw aangevraagde stukje grond onder je neus vandaan halen, waardoor de kans op corruptie wordt verkleind’’. Tot nu hebben ruim 60.000 mensen zich via dit systeem aangemeld. “Deze personen moeten aangeven, waar ze aanvragen, waarvoor zij die grond zullen gebruiken en dan gaat de overheid na, waar die gronden zijn gelegen. Deze week staat op agenda dat het bestemmen van die gronden op basis van de aanvragen gaat. Als bijvoorbeeld nu blijkt dat 70 procent van de aanvragen in het district Wanica voor bewoning en bebouwing is, dan gaat de regering die daarvoor uitgeven. Er zal ook een stuk beschikbaar worden gesteld voor landbouw, maar de bedoeling is dat nu alles in kaart wordt gebracht. De eerste operatie is laatst uitgevoerd in Commewijne, waar ongeveer 500 mensen die zich hadden geregistreerd, een stuk grond gekregen’’, zegt de president.

We moeten volgens het staatshoofd, er rekening mee houden dat er altijd personen zijn die misbruik maken van de systemen en een voorkeursbehandeling krijgen. Dit moet volgens hem, worden aangepakt. “Er is een wet die duidelijk aangeeft hoe die procedure is en die moet nageleefd worden. In het parlement zijn er ook vragen gesteld die gebaseerd zijn op deze wet. Die vragen gaan we ook beantwoorden en aangeven wat het beleid is van de regering. We moeten naar transparantie en vereenvoudiging van het systeem. Er is een enorm tekort aan diensten binnen het ministerie van GBB, zo zijn er nog geen tien grondinspecteurs daar werkzaam die landelijk inspectie werk moeten doen. Nu zijn er vijftien personen geselecteerd die de opleiding gaan volgen en de capaciteiten van andere structuren moeten aangepakt worden. We gaan alles dat naar corruptie riekt, aanpakken”, benadrukt Santokhi.