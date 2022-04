Bouwprijzen met 63,9% gestegen

Uit voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is gebleken, dat de gemiddelde prijzen in de bouw in het eerste kwartaal 2022 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021, met 6,8 % zijn gestegen. Vergelijken we het eerste kwartaal van 2022 met het eerste kwartaal van 2021, dan zijn de prijzen met 63,9 % gestegen. Deze vergelijking betreft de prijzen die in de periode van januari 2021 tot en met 27 april 2022, zijn opgenomen. De totale inflatie betreft 62,2%.

De Bouwprijsindex (BPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in een vast pakket van goederen en diensten voor bouwwerkzaamheden betreffende: huizenbouw, utiliteitsbouw en civieltechnische werken. Er zitten 107 items in het pakket die onderverdeeld zijn over 16 hoofdgroepen. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo en Wanica, bij circa 50 meetpunten. In de districten overige districten worden er geen opnames gedaan.

(Bron: Statistiek ABS)