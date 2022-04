CRIMINALITEITSBESTRIJDING ONDER JEUDGDIGEN MOET BREEDVOERIG PLAATSVINDEN

De laatste tijd raken steeds meer jeugdigen in ons land betrokken bij de criminaliteit. Al geruime tijd is er ook een toename van de misdaad te merken. Op zeer jonge leeftijd bewandelen steeds meer jeugdigen het verkeerde pad. Zowel vanwege de regering als JusPol, moet er een krachtiger signaal worden gegeven, met name dat er aanstalten gemaakt wordt om de criminaliteit harder aan te pakken. Het aanpakken van criminaliteit onder jongeren moet niet alleen overgelaten worden aan één ministerie, de hele regering moet zich daarover buigen. Vooral omdat de opbouw van Suriname bij jeugdigen begint, moeten ze vanaf het begin goed begeleid worden. Het begeleiden van jongeren en het voorkomen dat ze op het verkeerde pad terechtkomen, moet daarom niet louter een taak van het ministerie van Justitie zijn. Het moet een breed beleid inhouden, waarbij andere ministeries die ook betrekking hebben op de jeugd, betrokken zijn. Maar wat wij te vaak zien, is dat de vinger vaak genoeg naar JusPol wordt gericht, zodra iets verkeerd gaat. Waar blijft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken? Ook dat is er debet aan, dat het verkeerd gaat met de jongeren. Er zou door de ministeries die in nauw contact zijn met jongeren of het jeugdbeleid, veel meer gedaan moeten worden om jeugdigen bezig te houden. Alles overlaten aan het departement van JusPol, verergert de situatie alleen maar, dat is in de afgelopen periode ook duidelijk naar voren gekomen. Het regelmatig voorlichting geven op scholen, kan enorm helpen in de begeleiding van jongeren. Ofschoon autoriteiten beweren dat voorlichting nauwelijks of niet helpt, is het toch een van de beste manieren om criminaliteit onder jongeren te verminderen en te voorkomen. Het is tijd, dat dit al jaren voortslepende probleem spoedig aangepakt wordt, om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen.