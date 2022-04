Regional Director Unicef bezoekt president

Het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), feliciteert president Chandrikapersad Santokhi voor het tot stand brengen van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026, dat samenhangt met het plan van Unicef. In dit plan heeft het onderwijs een belangrijke plaats. Het staatshoofd had op woensdag 30 maart op zijn kabinet een ontmoeting met mevr. Jean Gough, Regional Director Unicef voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Unicef zorgt ervoor dat de kinderrechten wereldwijd worden nageleefd. Onderwijs is een van de kinderrechten dat dit jaar prioriteit geniet. “De covid-pandemie heeft kinderen niet zozeer getroffen op het gebied van gezondheid, maar raakte meer het onderwijs”, stelt Gough. Het gebrek aan onderwijs heeft gevolgen voor de mentale ontwikkeling van het kind. De school is ook een plaats waar kinderen leren met elkaar om te gaan. Gough is ingenomen met het feit dat de scholen weer open zijn. President Santokhi uitte zijn bezorgdheid over het onderwijs in het binnenland, in het bijzonder de gebieden die getroffen zijn door wateroverlast. In dit kader is er gesproken over hulp vanuit Unicef. Daarnaast kwamen ook hygiëne, schoon water en technologie op scholen aan de orde.

De sociale veiligheid van kinderen was ook onderwerp van gesprek. Geweld tegen kinderen is een probleem in zowel Latijns-Amerika als het Caribisch gebied. De wetgeving is daarbij belangrijk, maar de bescherming van kinderen tegen geweld begint thuis. Lijfstraffen zowel thuis als op school, moeten tot het verleden gaan behoren. Verder zal Unicef erop blijven toezien dat kinderen tegen Covid-19 gevaccineerd én beschermd zijn.