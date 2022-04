Javaanse organisaties dienen petitie in voor vrije dag bij BiZa-minister

Ruim 74 Javaanse organisaties hebben op woensdag 30 maart, een petitie ingediend bij minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa). ‘Instelling Javaans Nieuwjaar als Nationale Vrije Dag’, is de kop van de petitie, die bedoeld is om extra aandacht en erkenning te vragen voor de rechten van de Javanen. De overdracht werd gedaan door Edward Redjopawiro van de Federatie van Javanisme Suriname (FJS) ondersteund door vertegenwoordigers van verschillende Javaanse religieuze, culturele, maatschappelijke, educatieve en sociale organisaties.

In de petitie is onder andere het verzoek gedaan aan de regering om het Javaans Nieuwjaar als nationale vrije dag in te stellen. Dit als erkenning van de voortdurende en onbaatzuchtige bijdrage van de Surinamers van Javaanse afkomst aan de ontwikkeling van het land. De nationale vrije dag voor Javaans Nieuwjaar werd reeds in 2012 voorgesteld door de Commissie Nationale Vrije Dagen in haar eindrapport.

‘’Ik ben trots op deze organisaties die met elkaar verbonden zijn door de Javaanse identiteit op de Surinaamse bodem, waarvoor hun voorouders veel bloed, zweet en tranen hebben laten vloeien’’, zei Somohardjo. Hij heeft er begrip voor dat de Javanen een vrije dag opeisen als blijk van erkenning, omdat zij ook een wezenlijke bijdrage leveren aan Suriname.

“Die Javaan zoals wij die kennen, gaat niet zomaar op straat, zoekt geen vrije dag om vrij te zijn. Javanen zijn harde werkers, zijn hosselaars”, aldus de minister. ‘’Het moet voor de wereld duidelijk zijn dat deze dag niet alleen voor de Javaanse moslims is, maar ook voor javanisten, christenen, boeddhisten, oost- en westbidders.’’ De bewindsman doet een beroep op zijn Javaanse broeders en zusters om zich niet te laten verdelen en verleiden. ‘’We zijn het aan onze voorouders verplicht om de eenheid te bewerkstelligen’’, benadrukte hij. De minister beloofde de petitie door te geleiden naar de regering met de hoop, dat die wordt goedgekeurd.