MZ incorporeert Covid-19 in haar reguliere zorg

De Medische Zending (MZ) – de enige bieder van eerstelijnsgezondheidszorg in het binnenland van Suriname – is op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, doende de covid-zorg in alle onderdelen van haar dienstverlening op te nemen. Het testen en de covid-vaccinatie zullen worden uitgevoerd als onderdeel van het MZ-basisdienstenpakket.

MZ had vanaf het begin van de pandemie aangegeven, dat vanwege de logistieke uitdagingen gepaard gaande met de financiële implicaties van de operatie, zij deze integratie zo snel als mogelijk zou willen bewerkstelligen. Ondersteund door organisaties als VIDS, ACT-S, PAHO, UNICEF en het SRK, heeft zij na bijkans een jaar dit doel kunnen bereiken. De covid-surveillance (onder andere het testen) en de covid-vaccinatie (waar ook de mobilisatie onder valt) zijn opgenomen in public health taken die door het ministerie van Volksgezondheid aan MZ zijn toebedeeld. Deze dienstverlening is per heden beschikbaar op alle 52 MZ-posten in het binnenland van Suriname. MZ blijft haar gemeenschappen van de noodzakelijke informatie voorzien en biedt vanuit de diverse locaties de covid-vaccinaties aan om ervoor te zorgen dat de vaccinatiebereidheid in het binnenland wordt verhoogd.