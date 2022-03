Mobiele ID-unit CBB ingezet voor speciale doelgroep

De mobiele ID-unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), heeft in de periode 15 februari t/m 15 maart, de bewoners van de bejaardentehuizen Huize Ashiana en het Blauwe Nest en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), in de gelegenheid gesteld om hun ID-kaart te maken. Priya Trilokie, leidinggevende van de afdeling Identiteitskaarten van het CBB, geeft aan dat een ID-kaart persoonlijk moet worden aangevraagd. “Maar er zijn ook een aantal personen die vanwege medische redenen zoals bedlegerigheid of een meervoudige beperking, niet persoonlijk naar een ID-booth kunnen om hun ID-kaart aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep tijdig over hun ID-kaart kan beschikken, wordt de mobiele ID-unit van het CBB ingezet.”

Elfrus Nijssen, zorgmanager Chronische Afdelingen van het PCS, is blij met deze speciale dienstverlening vanuit het CBB. “Ik vind het een heel flexibel team, omdat we te maken hebben met een bepaalde doelgroep hier. En ik merk dat ze heel erg spontaan zijn.” Het is volgens directeur Lydia Burleson van het Blauwe Nest, voor de seniorenburgers heel prettig om gebruik te maken van deze dienst. Ook vindt zij de manier waarop de medewerkers de seniorenburgers helpen, heel fijn. Paul Fransberg, een bewoner van Huize Ashiana, zegt blij te zijn met de dienstverlening: “Ik vind het een goed idee. Ik kan wel een beetje lopen, dus ik zou er wel naartoe kunnen lopen, maar bepaalde mensen kunnen niet lopen.’’

Voor het inzetten van de mobiele ID-unit moet er een verzoekschrijven worden gericht aan de directeur van het CBB. Hierin moeten de persoons- en contactgegevens van de burgers die de ID-kaart wensen te maken worden aangegeven en als zij nog in het bezit zij van de oude ID-kaart. Ook een verklaring van de huisarts moet worden bijgevoegd, waarin is aangegeven als de persoon bedlegerig is of een beperking heeft. Deze brief kan worden afgegeven bij de afdeling agenda of per e-mail of via WhatsApp gestuurd worden naar het secretariaat van de directeur van het CBB. Het e-mail adres is: [email protected] en het WhatsApp nummer: 8820083.