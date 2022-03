Regering werkt aan reorganisatie politiekorps

President Chandrikapersad Santokhi, bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan het Korps Politie Suriname (KPS). In zijn toespraak op het Politie Opleidingscentrum (POC), heeft de president benadrukt, dat de regering het korps zal reorganiseren. “Heel wat zaken binnen het korps zullen aangepakt moeten worden’’, aldus de president. Een van deze zaken betreft een betere en harde aanpak van politiemensen die de fout ingaan.

De president somde een aantal punten op waaraan gewerkt zal worden, onder andere: de processen voor bevorderingen dienen versneld te worden, het crimineel informatiesysteem behoeft verbetering, er moet een universitaire opleiding in criminologie komen, de wettelijke positie van een politieambtenaar moet versterkt worden en er moeten meer materiaal en auto’s beschikbaar gesteld worden om het werk beter te kunnen uitvoeren.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de regering zich ervan bewust is, dat er in het korps geïnvesteerd moet worden. Korpschef Ruben Kensen gaf aan, dat zowel de gemeenschap als de regering mag verwachten, dat ten aanzien van misstanden en gedragingen binnen het korps die niet door de beugel kunnen, er consequent en resoluut opgetreden zal worden.

Momenteel wordt er alles aan gedaan, om het korps op te bouwen. Zo zal er een grote inventarisatie van manschappen, materiaal en materieel komen. Daarnaast staan versnelde opleidingen – ook voor hoger kader – op de agenda om het korps in korte tijd aan te vullen. Ook zullen de procedures voor benoemingen en gratificaties versneld worden. Het KPS is inmiddels een samenwerking aangegaan met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), om de informatie over criminaliteit te verbeteren. Er zullen binnenkort mogelijkheden zijn voor opleidingen in het buitenland. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken voor het geven van een opleiding Criminologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.