Nieuwe deken van SOvA wil interne communicatie binnen orde verbeteren

De bestuursverkiezingen van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) zijn afgelopen zaterdag gehouden en daarbij is advocaat Elleson Fraenk gekozen tot de nieuwe deken van de orde. Fraenk neemt het roer over van Samantha Gadjradj, die zich weer verkiesbaar had gesteld. In 2019 werd Gadjradj als eerste vrouwelijke deken van Suriname gekozen. Gadjradj kreeg 78 van de 169 uitgebrachte stemmen en Fraenk kreeg 91 stemmen.

De nieuwe raad van Fraenk bestaat uit vijf vrouwen van haar eigen lijst, onder anderen Kathleen Kraag-Brandon, Francyn Djajadi, Vanessa Nooitmeer, Sardha Sitaram en Pamela Karg. Uit de lijst van Gadjradj is Mohni Babulal gekozen. Zij haalde 6 stemmen meer dan Nalinie Ramnarain van de lijst van Fraenk, die daardoor buiten de boot viel. Eerder werd er de opmerking gemaakt, dat het opvallend is dat er alleen vrouwen op de kandidatenlijst stonden van Fraenk. Dat is volgens haar “puur toeval” en is begonnen tijdens een discussie over de komende verkiezingen van de SOvA. ‘’Toen het erop aankwam, hebben alleen vrouwen zich opgegeven, waar de mannelijke advocaten veelal hun ondersteuning hadden uitgesproken.’’

De lijst van Fraenk bestond toen uiteindelijk uit 7 vrouwelijke kandidaten en een grote groep mannen die ondersteuning had aangeboden. Het nieuwe bestuur onder leiding van Fraenk, wil zich inzetten voor het verbeteren van de interne communicatie binnen de orde. Daarnaast wil het nieuw bestuur de kwaliteit van hun diensten waarborgen door middel van educatie en daarbij zal speciaal aandacht besteed worden aan raadslieden die pro Deo rechtsbijstand verlenen.