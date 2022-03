Japan schenkt medische apparatuur aan vier Caraïbische landen

Japan heeft in het kader van solidariteit en samenwerking in de strijd tegen de covid-pandemie, medische apparatuur geschonken aan vier Caraïbische landen: Suriname, Trinidad & Tobago, Guyana en Belize. De schenking vertegenwoordigt een totale waarde van circa USD 4,8 miljoen en is bedoeld voor de verbetering van het gezondheidszorgsysteem in deze landen. De schenkingsovereenkomst hiertoe is getekend in maart 2021 te Costa Rica, tussen de regering van Japan en de United Nations Office for Project Services (UNOPS).

UNOPS is met betrekking tot de schenkingsovereenkomst, belast met de inkoop van de essentiële medische apparatuur en medische benodigdheden voor de vier landen. Door deze ondersteuning zullen de ongeveer 3,2 miljoen inwoners van deze landen gebruik kunnen maken van een verbeterd gezondheidszorgsysteem. De covid-pandemie heeft op elk van de vier landen een ander effect gehad, maar heeft wel gelijktijdig het belang van het versterken van het publieke gezondheidszorgsysteem laten zien. Suriname is in aanmerking gekomen voor circa USD 1 miljoen, waarbij negen zorginstellingen in geheel Suriname voorzien zullen worden van medische apparatuur. De uitvoering van dit project heeft plaatsgevonden door het UNOPS in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en is anno maart 2022 in een vergevorderd stadium. Het Atjoni Ziekenhuis, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Mungra Medisch Centrum, ‘s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending zijn in aanmerking gekomen voor medische apparatuur. Het gaat hierbij om de levering van 2 mobiele röntgenapparaten, 61 infuuspompen, 40 perfusiepompen, 15 transportmonitoren met trolleys en 5 bloedgas analysatoren. Een deel van de apparatuur is reeds gearriveerd in Suriname en in de komende weken wordt de rest verwacht. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor installatie in de toegewezen instellingen. Het personeel dat werkzaam is in de instellingen, zal getraind worden in het gebruik van de apparatuur. In april zal de formele overdracht van alle apparatuur plaatsvinden door de Japanse regering aan de regering van Suriname, dit met ondersteuning van het UNOPS en het ministerie van Volksgezondheid.

De Surinaamse regering ondersteund door relevante actoren, heeft midden in een ernstige financiële crisis de covid-pandemie effectief moeten managen en hierbij ondersteuning gekregen van diverse internationale samenwerkingspartners waaronder Japan. De regering van Suriname, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid en de in aanmerking gekomen zorginstellingen, waarderen deze speciale geste van Japan, aangezien deze wezenlijk zal bijdragen aan de versterking van het gezondheidssysteem in Suriname. Door een nauwgezette uitvoering van het aankoopproces door het UNOPS, was het mogelijk om additioneel apparatuur aan te kopen, te weten: 10 transportmonitoren en 3 echoapparaten.

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, spreken hun bijzondere dank uit over de geste van Japan, die goed past binnen de bestaande vriendschaps- en samenwerkingsrelatie tussen beide landen. Suriname en Japan werken samen op zowel bilateraal, multilateraal als bi-regionaal niveau. De samenwerking betreft diverse gebieden, onder andere visserij, klimaat, rampenbeheersing, volksgezondheid, capaciteitsopbouw, energie en gemeenschapsontwikkeling, De diplomatieke betrekkingen dateren van 1976, en bestaan dus meer dan 45 jaar.