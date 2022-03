AdeKUS-team winnaar Law Moot Court Competition

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), ontving op dinsdag 22 maart, de drie studenten die op 17 maart jl. voor Suriname hun stempel gedrukt hebben bij de Caribbean Court of Justice (CCJ).

Kamenie Bhagoe, Rajshree Sardjoe en Janina Eendragt, onder leiding van Shaiesta Nabibaks, docent Internationaal Recht, hebben gepleit voor de CCJ in het kader van de 12e editie van de CCJ International Law Moot Court Competition. Dit team van de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), verkreeg hiermee de prestigieuze prijs van ‘Best team of an Academic Institution’ op vrijdag 18 maart 2022. Het is de eerste keer in haar geschiedenis dat de AdeKUS deze erkenning heeft mogen ontvangen.

Moot court is een co-curriculaire activiteit op veel rechtsscholen. Activiteiten omvatten, onder andere, het deelnemen aan gesimuleerde gerechtelijke of arbitrageprocedures, waarbij meestal nota’s worden opgesteld en pleidooien worden gehouden. Het doel van de jaarlijks Moot Court Competition is om studenten een breder inzicht te geven in de rechtspraak van de CCJ, die de bewaker is van het Chaguaramas Verdrag. De Moot Court draagt op deze manier ook bij aan de ontwikkeling van praktische rechtszaal- en advocatuurvaardigheden voor studenten. De simulaties zijn levensecht, de deelnemers worden tot het uiterste gedreven om excellent te zijn. In deze editie moesten de deelnemers voor- of tegen de claim van Vincement LTD pleiten waarin zij eist van de overheid dat al het geld dat te veel aan belasting is betaald wordt teruggegeven. De zaak: Vincement LTD uit St. Vincent and the Grenadines importeert cement uit Europa. De overheid heeft op een bepaald moment besloten dat het geïmporteerde cement in een andere categorie hoort, waardoor de importbelasting steeg van 5 naar 15 procent.

Twee jaar later is gebleken dat een ander bedrijf wel nog steeds hetzelfde type cement importeert voor hetzelfde tarief. Na over en weer geprocedeerd te hebben, hebben de autoriteiten toegegeven dat de classificatie fout was. Vincement LTD claimt dat zij de 10 procent die zij al die tijd te veel aan de belastingen heeft betaald, terugbetaald moet worden. De overheid vindt van niet.

Er hebben zes teams tegenover elkaar gestaan in de simulatie:

University of the West Indies Cave Hill Barbados versus University of Guyana;

de AdeKUS tegenover University of the West Indies St. Augustine;

de Hugh Wooding Law School versus de Norman Manley Law School.

Het Surinaamse team heeft het met succes voor Vincement LTD opgenomen.

Minister Ramdin gaf aan zeer trots te zijn op de prestaties van de studenten en zei blij te zijn dat het ministerie van BIBIS een bijdrage heeft mogen leveren door de faciliteiten en technische bijstand ter beschikking te stellen voor het kunnen houden van het virtueel pleidooi.

Docenten Wedwatie Bechan-Pherai en Gloria De Mees, die ook aanwezig waren, gaven vervolgens aan dat behalve de CCJ ook andere universiteiten en hbo-opleidingen in het Caribisch Gebied vaker simulaties van rechtszaken organiseren. Dit helpt om de studenten sneller ervaring en inzichten bij te brengen van het nationaal- en internationaal juridisch pleiten.

In andere Caricom-landen worden de studenten vanaf het begin van de studie getraind om te pleiten en zaken te verdedigen. In Suriname gebeurt dit pas wanneer de afgestudeerden in de advocatuur gaan. De opleiding Master Surinaams recht is nu bezig het vak Moot Court te ontwikkelen, zodat het kan worden opgenomen in het curriculum.

De bewindsman gaf aan dat gekeken zal worden hoe de samenwerking met de AdeKUS te benutten om ook invulling te geven aan de activiteiten van de 40e Reguliere Caricom Staatshoofdenvergade-ring in de periode van 03-05 juli 2022. In het bijzonder zullen de mogelijkheden worden bekeken om de studenten in te zetten tijdens de Youth Summit. In de eerste week van april zal het ministerie van BIBIS eveneens zijn faciliteiten ter beschikking stellen voor enkele AdeKUS-studenten die deel zullen nemen aan een model OAS General Meeting.