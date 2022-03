Putin: ‘Geen acceptatie meer van USD en Euro’

Landen moeten Russische olie en gas in roebels betalen

De Russische president Vladimir Putin, heeft gisteren gezegd, dat Rusland geen betalingen in dollars of euro’s meer zal accepteren voor de levering van olie en gas aan de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). “Er is een besluit genomen, een ​​reeks maatregelen toe te passen, om over te gaan tot betaling in roebels voor ons gas, dat aan vijandige landen wordt geleverd”, aldus Putin. Europese landen en de VS hebben Rusland zware sancties opgelegd, sinds Rusland op 24 februari troepen naar Oekraïne stuurde. Maar Europa is sterk afhankelijk van Russisch gas voor verwarming en energieopwekking, en de EU is verdeeld over het al dan niet sanctioneren van de Russische energiesector. Ondanks de wijziging, zei Putin dat de leveringen zouden doorgaan volgens de volumes en prijzen die in de contracten zijn vastgelegd. Nu de Russische economie deze gevolgen sterk voelt, vooral met de devaluatie van de roebel, onderneemt de centrale bank van Rusland stappen om de situatie op de valutamarkt te stabiliseren. Volgens Putin, is de maatregel genomen als reactie op de bevriezing van Russische tegoeden door westerse landen, omdat ze bijna 300 miljard dollar aan Russische reserves in het buitenland hebben bevroren. Sinds het begin van de oorlog met Oekraïne, zijn tientallen landen begonnen met het toepassen van sancties tegen Rusland met als doel het land militair te verzwakken.