Omicron gekoppeld aan stijging luchtweginfecties bij kinderen

De Omicron-variant van het coronavirus veroorzaakt een dramatische stijging van het aantal gevallen van kroep, een gevaarlijke aandoening van de luchtwegen die meestal wordt gezien bij baby’s en peuters, suggereren nieuwe gegevens.

Kroep, die een kenmerkende, blaffende hoest en hoge tonen veroorzaakt wanneer patiënten inademen, treedt op wanneer virussen zwelling in de luchtwegen veroorzaken waardoor het moeilijk wordt om te ademen. Vanaf het begin van de covid-pandemie tot half januari 2022, hebben spoedeisende hulpartsen van het Boston Children’s Hospital, 75 kinderen met kroep behandeld.

Op 1 na, hadden alle kinderen covid-infecties. 80 procent van die gevallen deed zich voor nadat Omicron in december 2021 begon te circuleren, meldden doktoren. De meeste kinderen werden behandeld met medicamenten en naar huis gestuurd, maar sommigen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Over het algemeen hadden de kinderen meer medicatiedoses nodig in vergelijking met kinderen met kroep veroorzaakt door andere virussen, vonden de artsen.

“Er was een zeer duidelijke afbakening vanaf het moment dat Omicron de dominante variant werd tot het moment waarop we een toename van het aantal kroeppatiënten begonnen te zien”, zei onderzoeksleider dr. Ryan Brewster in een verklaring. Hoewel veel virussen kroep kunnen veroorzaken, moeten ouders zich bewust zijn van de mogelijkheid dat een kind met kroep Covid-19 heeft en overwegen om hen en andere familieleden te laten testen, adviseerden de onderzoekers.

Tuberculosevaccin verbetert immuunrespons op coronavirus

Nieuw onderzoek werpt licht op hoe een tuberculosevaccin kan helpen beschermen tegen Covid-19. Vroeg in de pandemie begonnen onderzoeken te suggereren dat mensen die het zogenaamde BCG-vaccin als kind kregen, minder SARS-CoV-2-infecties hadden. Uit onderzoek bij hamsters, blijkt nu dat met BCG gevaccineerde dieren minder longontsteking hadden door Covid-19 en lagere niveaus van het coronavirus in hun longen.

Artsen van de Johns Hopkins University in Baltimore, vonden belangrijke verschillen in longcellen tussen met SARS-CoV-2 geïnfecteerde dieren die het BCG-vaccin wel of niet kregen, meldden ze dinsdag op bioRxiv voorafgaand aan peer review. Na infectie met het coronavirus kwamen bij de met BCG behandelde dieren veel sneller antilichamen in de longcellen, kwamen longherstelmechanismen veel sneller op gang en werden weefsel beschadigende ontstekingen afgezwakt, zei co-auteur dr. William Bishai. Eerder deze maand rapporteerden onderzoekers in India in een kleine studie over de effecten van BCG bij ontvangers van het Covid-19-vaccin van AstraZeneca. De 21 proefpersonen die het tbc-vaccin hadden gekregen, vertoonden significant ‘robuuste’ antilichaam- en T-celaanvallen tegen het coronavirus dan de 13 mensen die dat niet hadden gekregen, meldden ze op Research Square voorafgaand aan peer review. ‘’Het combineren van BCG-vaccins met covid-vaccins, kan synergetische bescherming bieden”, zei het Johns Hopkins-team. Klinische proeven die BCG-vaccins testen voor bescherming tegen covid, zijn aan de gang.

Kritisch zieke covid-patiënten worden traag wakker na beademing

Vergeleken met hoe snel een gemiddelde patiënt ‘wakker wordt’ nadat hij van een mechanische ventilator is gehaald, hebben ernstig zieke covid-patiënten vaak veel meer tijd nodig om weer bij bewustzijn te komen, ontdekten onderzoekers.

Ze beoordeelden gegevens over 795 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met ernstige Covid-19 in drie medische centra tijdens de eerste twee pieken van de pandemie. Allen waren op mechanische beademing gedurende ten minste zes dagen, waarin ze comateus waren. Na verwijdering van de ademhalingsondersteuning kwam 72 procent uiteindelijk weer bij bewustzijn, maar 25 procent van hen had minstens 10 dagen nodig om wakker te worden en 10 procent had 23 dagen of meer nodig om te herstellen. Patiënten die de meeste perioden van zuurstofgebrek hadden doorgemaakt, hadden het langst nodig om bij bewustzijn te komen, meldden de onderzoekers in Annals of Neurology.

“Onze bevindingen suggereren dat voor patiënten met ernstige covid, de beslissing om de levensondersteuning in te trekken niet alleen gebaseerd moet zijn op langdurige perioden van bewusteloosheid, aangezien deze patiënten uiteindelijk kunnen herstellen”, zei dr. Jan Claassen van New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medisch Centrum in een verklaring. “Deze bevindingen geven ons nauwkeurigere informatie om gezinnen te begeleiden die beslissen of ze de levensverlengende therapie bij bewusteloze covid-patiënten willen voortzetten”, zei Classen’s collega, Dr. Brian Edlow van het Massachusetts General Hospital, in een verklaring.

Bron: Reuters