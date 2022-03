Renovatie monumentaal gebouw JusPol bereikt hoogste punt

De renovatiewerkzaamheden aan de Mirandastraat 10, van het gebouw van de KKF/Vreemdelingendienst, hebben gisteren het hoogste punt bereikt. Deze renovatie valt binnen PURP (Paramaribo Urban Rehabilitation Program), dat in februari met de slogan: ‘Recharging the historic town’, zes grote renovaties van ons historisch erfgoed aankondigde. Een aantal overheidsgebouwen behoort ook tot ons erfgoed. Het oorspronkelijke gebouw aan de Mirandastraat was jaren geleden afgebrand en valt binnen het ministerie van Justitie en Politie. In het gebouw was onder andere het directoraat Vreemdelingenbeleid ondergebracht. Natasja Deul, Program Manager van PURP toonde zich evenals Clifton Braam, onderdirecteur directoraat Cultuur, zeer verheugd met deze eerste mijlpaal, waarbij een periode van minimaal acht maanden is uitgetrokken voor dit hele project. “Het is een stap naar modernisering en het rechargen van onze binnenstad”, aldus Braam. De onderdirecteur Algemeen Beheer van het ministerie van Justitie en Politie, Paul van Dun, zei dat vanuit het ministerie wordt uitgekeken naar de oplevering. Het ministerie zal dan wederom beschikken over meer werkruimte. Satifa Menig, Construction Specialist van PURP, benadrukte dat naast het aantrekken van Surinaamse aannemers, ook erop gelet is dat bij de renovatie van ons historisch erfgoed gebruik wordt gemaakt van Surinaamse houtsoorten die in Suriname zijn aangekocht. “Het is ook de bedoeling de oude bouw- stijl aan te houden, waarbij de gevelplanken worden vernieuwd met Surinaams hout”, aldus Menig.

PURP heeft voor de eerste helft van juni een aantal belangrijke activiteiten op schema staan, waaronder de oplevering van het gebouw van De Nationale Assemblee.