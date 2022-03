VOORTZETTING VAN HET HALVE WERK

We merken dat er vanwege het ministerie van Openbare Werken, nu vaker wordt gewerkt aan het ophalen van trenzen. Maar het valt ons op dat op plekken waar al enige tijd geleden de trenzen zijn opgehaald, bergen met gras en andere troep blijft liggen. Dit zorgt voor verkeersoverlast en een vieze omgeving. Heb je dus aan de ene kant schoongemaakt, zit je aan de andere kant met een vieze stinkende berg. En niemand die erop toeziet dat deze bergen van waterplanten en gras, die behoorlijk hoog zijn, worden verwijderd. Wij kunnen namen noemen van locaties waar dit al zeker twee weken het geval is. Langs de Boomskreek kun je deze bergen zien. Maar ook langs het Magenthakanaal. We merken dat dit slechts een deel is van het halve werk dat verricht is.

Kijk maar naar de wegen die recentelijk opgelapt werden. De meeste grote kuilen zijn weer open, wat voor de automobilist uitgaven kan opleveren. Uitgaven, want bij de kleinste en geringste regenval, lopen deze kuilen onder water en als weggebruiker kun je niet zien of het om een plas water of een kuil met water gaat. Er is bewust gekozen voor de term ‘weggebruiker’, omdat ook seniorenburgers die te voet gebruik maken van deze wegen, behoorlijk gevaar kunnen lopen. Maar ook de fietser loopt gevaar.

En dan heb je de zandwegen waar in heel veel ressorten vanaf de verkiezingen, geen aandacht meer aan is geschonken. Kijk maar in het ressort Latour, waar de zandwegen er verschrikkelijk uitzien. Wij van Keerpunt, willen niet stellen dat er niet wordt gewerkt, maar dat er misschien aan verkeerde zaken prioriteit wordt gegeven.