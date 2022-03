Decentralisatie dienst basiszorg

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft op dinsdag 01 maart j.l een nieuwe Basiszorgruimte in gebruik genomen, in het district Saramacca. De opening werd gedaan door de SoZaVo-bewindsman Uraiqit Ramsaran. Verder bevonden zich onder de aanwezigen, de directeur operationele aangelegenheden Stichting Staatsziekenfonds, Melvin ronde, districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga en vertegenwoordiger directie Sociale Zaken, Nancy Amoesie.

Minister Ramsaran gaf aan dat de regering Santokhi- Brunswijk vanaf haar aantrede continu werkt aan decentralisatie om zaken voor het volk te vergemakkelijken. Hij is ervan bewust dat sociaal zwakkeren van alle districten tegemoet moeten worden gekomen met deze noodzakelijke dienstverlening. “Wij zijn er niet alleen van bewust dat zaken vergemakkelijkt moeten worden voor de samenleving maar wij willen ook onze sociale kracht tonen aan de samenleving” aldus minister Ramsaran. Gezien het feit dat het besluit van de regering nog over eind staat dat alle kinderen onder de 16 jaar en de senioren burgers vanaf 60 jaar door de overheid verzekerd worden, is besloten het fiateren van de verlengingen van de BaZo-kaarten ook te decentraliseren. Een woord van dank werd ook uitgesproken aan de Minister van Volksgezondheid en het SZF voor de samenwerking. Het Ministerie van SoZaVo beschikt nu over BaZo kantoren op diverse locaties zoals Paramaribo, Wanica, Nickerie, Saramacca, Coronie en ook te snesi kondre

Het traject voor het openen van andere kantoren zal voortgezet worden door het ministerie. Minister Ramsaran gaf de medewerkers van het Basiszorgkantoor te Saramacca als boodschap mee om gemotiveerd te blijven richting de samenleving.” Laten we niet vergeten dat uw medemens hun noodkreet met u deelt en dat u ervoor kan zorgen dat zij geholpen worden”.