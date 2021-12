Scholen Amatopo en Coeroeni krijgen meubilair

Het meubilair voor de twee scholen die gebouwd worden te Amatopo en Coeroeni in het district Sipaliwini, is opgestuurd. ‘’De tafels en stoelen zijn op dinsdag 21 december overgevlogen naar het gebied’’, zegt de onderdirecteur Technische Diensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Dorothy Hoever.

Het meubilair is met het toestel dat de leerkrachten van Kwamalasamutu moest ophalen, meegestuurd. De kosten voor het verzenden van het meubilair worden betaald door de Stichting Groene Groei Suriname, terwijl het departement het bedrag voor het ophalen van de leerkrachten voor zijn rekening neemt. Deze stichting zorgt samen met het MinOWC en de lokale bewoners voor de bouw van de scholen.

Volgens Hoever is er meubilair gestuurd voor de leerjaren 1 tot en met 8. Voor leerjaar 8 zijn er extra stoelen en tafels meegestuurd, omdat in de middaguren er les gegeven wordt aan volwassenen. Het meubilair is in het magazijn opgeslagen.

Momenteel zijn de lokale bewoners bezig met het verzamelen van materiaal voor de bouw van de scholen. ‘’De tekening voor het schoolgebouw is gemaakt door de technische dienst van het departement’’, zegt Hoever. Het streven is om de scholen in het eerste kwartaal van 2022 te openen. De verwachting is dat het gebouw te Amatopo eerder zal worden opgeleverd.

Onderwijsminister Marie Levens heeft tijdens de persconferentie van het MinOWC op vrijdag 10 december, aangegeven, dat er in tripartiet verband scholen worden gebouwd in Coeroeni en Amatopo. In deze dorpen zijn de kinderen nooit naar school geweest. ‘’Onderwijs verzorgen in deze dorpen wordt een uitdaging, omdat er kinderen zijn van zes of vijftien jaar die voor het eerst naar school gaan’’, aldus de minister.