Abiamofo: ‘Vooruitzichten waterbronnen Henarpolder goed’

Aanneembedrijf Kuldipsingh had eerder toegezegd, dat de bewoners van de Henarpolder met de kerstdagen de beschikking zullen hebben over stromend water uit de kraan. Helaas zullen de bewoners nog even geduld moeten betrachten. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt aan de krant dat de aannemer ook bezig was met het repareren van een van de oude bronnen om te proberen die weer in productie te krijgen wat voor enige stagnatie heeft gezorgd. “Er komt wel wat water uit die bron, maar dat is ongeveer een derde van de capaciteit en dus bij lange na niet voldoende”, zegt de minister.

Abiamofo merkt op dat de vooruitzichten voor het boren van twee waterbronnen in de Henarpolder, goed zijn. De minister zegt dat de aannemer bezig is een bron af te ronden om gelijk daarna, waarschijnlijk nog deze week, te beginnen met de elektra- en de waterwerken. ‘’Als alles meezit kan de eerste bron tegen de jaarwisseling worden opgeleverd’’, aldus Abiamofo. Hij geeft aan dat er dan nog twee bronnen geboord moeten worden. De derde bron komt te Paradise.

In de Henarpolder zijn de ongeveer 2000 gezinnen die zijn aangesloten op het waterleidingnet, al enkele maanden verstoken van stromend water uit de kraan, nadat in november de tweede waterbron van de waterleverancier de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), uitviel. Eerder was de eerste bron uitgevallen. Met het uitvallen van de tweede bron was Henar helemaal verstoken van kraanwater.

In eerste instantie werden de mensen aan hun lot overgelaten en werd de aandacht van de regering gevraagd middels een protestactie door de Henarbrug te barricaderen. Door de overheid zijn er toen waterdistributiewagens gehuurd bij particulieren. Dagelijks rijden de trucks op en neer om het gebied van water te voorzien. De tankwagens kosten de staat volgens de minister, SRD 6000 per truck per dag.