Suriname neemt deel aan Floriade 2022

De Floriade Expo 2022, een wereldtuinbouwtentoonstelling, opent op 14 april 2022 haar poorten. Dit evenement, dat tot en met 9 oktober 2022 in Almere, Nederland, plaatsvindt heeft als thema: ‘Growing Green Cities’. Deze expo vindt slechts één keer in de tien jaar plaats. Suriname participeert ook aan deze editie. De coördinatie om een half jaar lang het aangeboden podium te benutten – voor een uitwisseling tussen Surinaamse en Nederlandse ondernemers – ligt in handen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In het 60 hectare grote Floriade-park liggen kennis en kunde om groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van bloemen, planten, groenten, fruit, gezondheid en energie. In het Caraïbisch gebied waar voedsel in sommige landen opraakt, heeft Suriname ondanks alle tegenslagen van de natuur, de bevolking toch kunnen voorzien van groenten en fruit. Minister Parmanand Sewdien van LVV beoogt middels de deelname aan de Floriade Expo 2022, een samenwerking te bevorderen tussen de Surinaamse en Europese ondernemers. De organisatoren van de Floriade Expo 2022 mikken op 2 miljoen bezoekers, waarvan de helft uit het buitenland afkomstig is. De minister ziet deze expo vooral voor kleine ondernemers als een mogelijkheid om hun vleugels uit te slaan. Hij hoopt dat na de Floriade er genoeg enthousiasme bij de ondernemers zal zijn om een Trade & Business Center op te zetten in Nederland van waaruit Surinaamse ondernemers ondersteund kunnen worden met de marketing van hun producten.