Renovatie van zes overheidscrèches

Zes overheidscrèches zijn op 10 december, na te zijn gerenoveerd, officieel opgeleverd aan de Stichting Beheer Exploitatie Crèches (SBEC), die valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De symbolische overdracht vond plaats bij de Kotomissie Crèche middels het doorknippen van een lint. Nene, Fajalobie, Kokorie en Mamio zijn de overige crèches van Paramaribo, terwijl ook Gongote en Wanica, Hanna’s Lust een metamorfose hebben ondergaan, sedert ze ruim 40 jaren geleden zijn opgericht.

SBEC-directeur Phylicia van Cooten is in de wolken met het eindresultaat, omdat het niet van een leien dakje is gegaan. Een crèche is voor ieder kind belangrijk, vindt ze. “Daar moeten kinderen gevormd worden, omdat het hun tweede huis is.” Dat kon, volgens Van Cooten, niet meer zo goed vanwege de staat waarin de gebouwen verkeerden. Nu is de fysieke staat van de crèches verbeterd en voldoet aan de minimale standaarden. “Nu kunnen de kinderen en het personeel zich thuis voelen”, aldus Van Cooten. Ze hoopt dat met een goed onderhoudsplan de samenleving langer kan genieten van deze crèches.

De crèches zijn gerenoveerd uit het Basic Needs Trust Funds (BNTF), dat middels schenkingen van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) zijn opgezet. Jaswant Doekharan is de projectmanager hiervan en doet een beroep op de leiding de crèches goed te onderhouden.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo is vol lof over de inzet, creativiteit en het doorzettingsvermogen van de crècheleidsters, die ondanks alles gemotiveerd zijn gebleven en ervoor blijven zorgdragen dat “a siri sa w’e prani e tron wan bon”. De minister gaf te kennen dat armoedebestrijding heel breed is en dat zijn ministerie zich niet alleen richt op het geven van materïele, maar ook immaterïele onder- steuning.

De minister hoopt dat de omwonenden van de crèches ook een oogje in het zeil houden zodat dat er geen vandalisme plaatsvindt. “Laten wij het gezamenlijk doen, voor onze kinderen; we doen het voor Suriname”, aldus de minister.