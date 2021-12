Valse FB-pagina’s van ministerie van BIBIS

De samenleving wordt erop geattendeerd dat er valse Facebookpagina’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in omloop zijn.

Regelmatig is het ministerie van BIBIS, alsook de minister zelf, het doelwit van kwaadwilligen die op de vleugels van het ministerie nietsvermoedende burgers trachten te misleiden. Deze valse accounts beloven in ruil voor geld, te zorgen voor visa, grond, tickets of andere zakelijke en financiële transacties.

De samenleving wordt verzocht om niet in te gaan op deze valse aanbiedingen en bij het tegenkomen van dergelijke nepprofielen, deze onmiddellijk te rapporteren bij Facebook als te zijnde ‘fake’.

Het ministerie doet een dringend beroep op de gemeenschap alert te zijn en steeds de officiële procedures te volgen.