Vrouw ingesloten voor bankfraude

De politie van de afdeling Fraude, heeft op zondag 5 december Dionne W. (35) aangehouden. Dionne wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering cq. diefstal van een groot geldbedrag van een bankinstelling.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat door een administratieve fout het geldbedrag op de rekening van Dionne, die ook cliënt is van bedoelde financiële instelling, is gestort. Het geld heeft Dionne systematisch van haar rekening gehaald door steeds het maximumbedrag te pinnen. Daarnaast heeft de verdachte ook giraal bedragen naar rekeningen van familieleden en kennissen bij andere bankinstellingen overgemaakt.

Dionne is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak zullen worden verricht. In een soortgelijke zaak is in de maand oktober 2021, Anastacia B. (41) aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aanastacia zag kans om een groot geldbedrag in SRD, zijnde de covid-steun die door een fout per abuis op haar rekening was gestort, te lichten. Met dit geld heeft zij onder meer via het pos-systeem tablets, mobiele telefoontoestellen en gouden sieraden aangeschaft.

De politie doet een beroep op personen die in zulke posities komen te verkeren, dergelijk oneerlijk gedrag achterwege te laten en het geld niet ten eigen bate aan te wenden, daar die handelingen een strafbaar feit opleveren.