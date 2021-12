MARKTCONFORM MAKEN

Een korte sit-down actie bij de Canawaima veerdienst te Southdrain, die de verbinding tussen ons land en Guyana onderhoudt, heeft getoond dat de bedrijfsvoering bij deze dienst, nog alles behalve genormaliseerd is. De werknemers op de veerboot worden al vanaf de maand juli, steeds veel te laat uitbetaald. Men wacht steeds op het ministerie van Financiën om de betaling te doen geschieden. Uit de verstrekte data kan zonder meer worden opgemaakt, dat deze veerdienst verlieslatend draait en door middel van financiële injecties van de overheid, operationeel wordt gehouden. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat we als land niet eens in staat zijn, een veerdienst winstgevend te laten draaien. Suriname en Guyana zijn beide verantwoordelijk voor deze veerdienst en dienen volgens afspraak, financieel in te komen om de veerverbinding operationeel te houden. Onder de regeringen van Bouterse werd ons deel naar verluidt, niet op tijd betaald en ging de veerdienst steeds verder achteruit, totdat de Canawaima op een gegeven moment met grote motorstoringen te maken kreeg en door een duwboot moest worden verplaatst tussen Southdrain en Molesoncreek aan de Guyanese zijde van de Corantijn. De zaak bleef zich in neerwaartse richting bewegen en op een gegeven moment was het niet langer verantwoord, de Canawaima in de vaart te houden. Het schip werd naar Paramaribo gebracht voor een onderhoudsbeurt beneden de waterlijn en het vervangen van de motoren die reeds geruime tijd aan revisie toe waren en één zeker aan vervanging. Ondertussen kregen beide landen te maken met de covid-pandemie en ging de grens met Guyana voor langere tijd dicht. De Canawaima werd uiteindelijk wél hersteld en kon naar Southdrain terugkeren. Maar ondanks de opknap van het schip, was er aan de financiële positie van het bedrijf niet veel veranderd en verkeert Suriname nog steeds in een ernstige economische crisis. Bij het wederom operationeel maken van de veerdienst, werd er vermoedelijk niet voldoende gedaan aan de tarieven voor het transporteren van personen, materieel en de additionele vracht en daar moet natuurlijk het nodige aan veranderen. Dat het personeel niet op tijd kan worden betaald, geeft aan, dat de zaak commercieel niet juist wordt gerund. De Surinaamse regering heeft de koers van de SRD ten opzichte van de dollar marktconform gemaakt en zou dus ook de tarieven van de veerdienst aan de grens met Guyana marktconform moeten maken en daar niet wederom het populisme voorrang verlenen. Het gaat hierbij niet om forensenverkeer of transport, maar om het overzetten van voertuigen en personen die naar Guyana willen of die vanuit Guyana richting Suriname wensen te reizen, met welk doel dan ook. Een veerdienst aan de grens hoeft dan ook niet goedkoop te zijn en kan onzes inziens best met marktconforme koersen werken. Aan de oostgrens met Frans-Guyana worden ook behoorlijke tarieven in euro’s berekend voor mensen die met de auto naar Frans-Guyana willen. En juist omdat we dat weten, moet de subsidieregeling van de overheid voor de Canawaima-veerdienst beëindigd worden. Misschien is het wél verstandig deze hele veerverbinding te privatiseren, want het is steeds weer gebleken dat wat de overheid aanraakt, door mismanagement en corruptie in het honderd loopt.