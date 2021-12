DA’91 wil regering dwingen openheid te geven over HPSG deal

Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91, heeft gisteren een petitie ingediend bij de vicevoorzitter van het parlement, Dew Sharman, in verband met de overeenkomst tussen de regering en de Deense Hybrid Power System Group (HPSG). De bedoeling van de petitie is volgens Del Castilho, dat de parlementariërs de regering interpelleren. “Dat kan elk assembleelid doen. We willen dat het zo snel mogelijk op de agenda komt en dat de regering gedwongen wordt openheid van zaken te geven, maar ook dat waar zaken niet legaal hebben plaatsgevonden, wetten zijn overtreden en er onvoldoende onderzoek is geweest dat consequenties niet uitblijven”, zei del Castilho.

Zij gaf aan dat de HPSG deal heel veel stof heeft doen opwaaien in de samenleving. De partij had op 10 november een open brief naar de president gericht met een tiental vragen, waarbij antwoord of opheldering was gevraagd. Dit omdat de partij het gevoel heeft dat zaken zich hebben afgespeeld bij het sluiten van de deal die te maken hebben met overtreding van de energiewet en dat de deal Suriname op een ongehoorde wijze heeft verbonden aan een overeenkomst voor lange duur die grote financiële consequenties zal hebben voor de samenleving. Del Castilho haalde ook aan dat er andere vreemde zaken zouden spelen, zoals dat het een Deens bedrijf zou zijn, maar dat uit stukken bleek dat het bedrijf is opgericht door een Surinamer.

“Er zijn allerlei vreemde constructies in de contracten opgenomen, bijvoorbeeld in de master agreement en de power purchase agreement die wij hadden gezien.

Ook dat zaken een geheimhoudingsplicht zouden zijn, zaten ons niet lekker, omdat je geen geheimhoudingsplicht kan hebben naar je volksvertegenwoordiging voor een overeenkomst van deze astronomische cijfers, zoals SRD 2 miljard per jaar dat Suriname zou moeten betalen voor het verplicht afnemen van duurzame energie van dit bedrijf. We hebben dit allemaal aan de president gevraagd, maar we hebben geen antwoord gehad”, stelde Del Castilho. Zij gaf ook aan dat er nadien ook een onderzoek is geweest door Deense journalisten dat nog meer vragen heeft opgeroepen over het correct handelen.

Del Castilho haalde ook aan dat recentelijk een toonaangevende Surinaamse jurist de deal typeerde als ‘’een juridisch gedrocht en iets dat ernstige consequenties voor de samenleving kan hebben’’. “We hebben de president met name opgeroepen onderzoek te doen en consequenties te verbinden voor de beleidsmakers, onder anderen de drie ministers die getekend hebben, want zij hebben Suriname verbonden aan een contract dat desastreuze gevolgen kan hebben. Hoe kan je zonder de volksvertegenwoordiging hierin te kennen, Suriname voor 25 jaar verbinden aan een deal en op die manier onze begroting bepalen voor de komende 25 jaar? Want we zijn verplicht goed te keuren dat we gaan betalen”, zei Del Castilho.

Zij bracht de kwestie N.V. New Surfin in herinnering. Er zijn volgens haar ook geruchten over andere contracten, maar die moeten nog onderzocht worden. “De samenleving leeft in armoede en het kan niet dat we ons land vanwege wat voor reden dan ook, verbinden aan contracten die alleen nadelig zijn en de armoede niet gaan verheffen maar verergeren, want de deal legt beslag op de minimale middelen die we nu hebben”, stelde de DA’91 voorzitter. Als de interpellatie uitblijft, zal de partij de volgende stap nemen met de samenleving. “Wij zijn geweest naar de uitvoerende macht en de wetgevende macht, dan is de volgende stop de rechterlijke macht. Op weg naar 50 jaar onafhankelijkheid wordt het tijd dat we nu de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen ontwikkeling. Als zaken fout gaan, kunnen we dat niet zo laten. Bij bewust wanbeleid moeten de mensen instaan voor consequenties”, aldus Del Castilho.